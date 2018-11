Koning Albert ongerust over fel vermagerde kleindochter Maria Laura: "Het is overdreven"

17 november 2018

Onze voormalige koning, Albert II, is flink geschrokken van een foto van zijn kleindochter Maria Laura. Dat meldt Het Nieuwsblad. Op het beeld is een sterk vermagerde prinses te zien.

Albert kreeg de foto, met daarop de 30-jarige prinses, cadeau van een fan die langs de Koningsdag-route stond. De koning moest wel twee keer kijken voordat hij haar herkende.

“Het is lang geleden dat ik mijn kleindochter heb gezien, want ze is altijd in het buitenland”, zei hij tegen de gever van de foto. “Maar ik wist niet dat zij zo...” Zo vermagerd is, vulde prinses Astrid aan. Een beetje te veel, vond Albert. “Alle jonge juffrouwen wensen te vermageren. Dat is overdreven. Ik wens ‘solide’ kleinkinderen te hebben.”

Maria Laura woont als analiste van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling al bijna vijf jaar in Londen. Twee maanden geleden, op het moment dat de bewuste foto genomen werd, was zij nog in Brussel voor een herdenkingsdienst van de Belgische oud-koning Boudewijn. Albert was toen echter het land uit; hij vierde toen vakantie in Italië.