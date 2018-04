Koning Albert krijgt nieuwe aortaklep RVL Philippe Ghysens HA

20 april 2018

08u03

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 392 Royalty Koning Albert krijgt over tien dagen een nieuwe aortaklep. Dat hebben zijn artsen bevestigd aan Het Nieuwsblad. Gisteren liet Albert onderzoeken uitvoeren in het Brusselse Universitair Ziekenhuis Saint-Luc.

De koning moest gisteren naar het ziekenhuis om te bepalen welke behandelingen de koning moet krijgen voor zijn aortaklepstenose. Dat is een vernauwing van de aortaklep, die daardoor niet wijd genoeg open kan. De aortaklep zorgt er normaal gezien voor dat het bloed, dat van de linkerkamer naar de rest van het lichaam gepompt wordt, niet naar het hart kan terugkeren.

Nieuwe hartklep

Het ging niet om een spoedopname, maar de koning moest wel de nacht doorbrengen in het ziekenhuis. Volgens Het Nieuwsblad hebben zijn artsen beslist dat de koning over tien dagen een nieuwe hartklep krijgt.

"We wisten al enkele jaren dat zijn aortaklep aan het vernauwen was, nu werd het kritisch", zegt hartchirurg Hugo Vanermen in de krant. "De afgelopen tijd voelde hij af en toe druk op de borstkas. Hij was kortademig en sneller vermoeid. De koning maakte zich daar zorgen over."

Vanermen, die in 2000 vier overbruggingen aanbracht in het hart van de koning en nu toekijkt op de behandeling, bezocht Albert gisteravond op zijn kamer. "Ik heb de koning en de koningin gerustgesteld. Hij zal zich na de operatie beter voelen."

Al tijdje hartproblemen

De koning heeft al langer hartproblemen. In 2000 kreeg hij al vier overbruggingen omdat zijn kransslagaders vernauwd waren. Het is trouwens een familiekwaal: ook zijn broer, halfbroer en vader hadden een zwak hart. Albert wordt dit jaar 84.

Van het hart over de ogen en de huid terug naar het hart

Koning Albert (83) heeft al een lang medisch parcours afgelegd. Het hart, de ogen en de huid zijn de voornaamste problemen waarmee hij kampt. Een overzicht:

29 januari 2000: Albert moet onder het mes voor een rugoperatie. Vijf dagen na de ingreep mag hij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst verlaten.

12 april 2000: Albert wordt in allerijl naar het OLV-ziekenhuis overgebracht met hartproblemen. Een viervoudige bypassoperatie blijkt nodig te zijn.

8 november 2002: De vorst komt met zijn motor ten val in Zuid-Frankrijk en breekt zijn enkel.

2 februari 2006: Oogoperatie 1. Koning Albert wordt in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen aan het linkeroog geopereerd. Dankzij een nieuwe techniek wordt hij verlost van cataract.

26 juni 2007: De koning komt in Laken ten val. Hij wordt met een breuk van het dijbeen overgebracht naar het Sint-Janziekenhuis in Brussel. In de vroege avond wordt hij geopereerd.

22 februari 2008: Oogoperatie 2. Precies twee jaar nadat hij aan het linkeroog werd geopereerd voor cataract, wordt koning Albert in het UZ Antwerpen ook verlost van deze kwaal aan zijn rechteroog.

17 november 2011: Koning Albert gaat onder het mes voor een gezwel aan de zijkant van de neus. De vorst leed aan een vorm van huidkanker. De operatie verloopt probleemloos en tegen de avond is de koning alweer thuis.

7 juli 2014: De koning wordt in het ziekenhuis behandeld voor een 'basocellulair epithelioma' op de hoofdhuid. Dat is de meest voorkomende vorm van huidkanker.

3 november 2014: Albert ondergaat opnieuw een chirurgische behandeling van huidkanker. Deze keer gaat het om tumoren op het voorhoofd en de hoofdhuid.