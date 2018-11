Koning Albert gunt prins Laurent geen blik tijdens Te Deum SPS

15 november 2018

12u47

Bron: Belga 2 Royalty Koning Albert, prinses Astrid en prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire woonden vanochtend tijdens Koningsdag het Te Deum bij in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Koning Filip is zelf nooit aanwezig bij het Te Deum, hij wordt namelijk gevierd. Bij het plaatsnemen in de kerk begroetten koning Albert en prinses Claire elkaar. Tot een begroeting tussen Prins Laurent en zijn vader kwam het niet.

Aartsbisschop De Kesel had in zijn homilie de oproep van koning Salomon benadrukt “om het algemeen belang en niet het eigenbelang” te verdedigen. “En dat algemeen belang kan niet herleid worden tot het belang van eigen volk of natie”, voegde de kardinaal eraan toe.

Door Psalm 72 te kiezen, kreeg de koninklijke familie en ook de andere toehoorders, waaronder premier Charles Michel en federale ministers Didier Reynders, Koen Geens en Sander Loones, een politieke lezing van de Bijbel te horen. Joseph De Kesel riep een beeld van een koning op die "de arme redt en de kleine die hulpeloos is", die vaak verwaarloosd worden door de publieke opinie.

De aartsbisschop brak net als vorig jaar tijdens het Te Deum een lans voor solidariteit met de vluchtelingen. De Kesel legde een parallel met de Eerste Wereldoorlog die zondag ter gelegenheid van de honderdste verjaardag massaal herdacht werd. Hij refereerde aan de talloze vluchtelingen toen, maar ook vandaag nog: "Net zoals toen, zijn zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld en voor andere uitzichtloze situaties. Ze zijn geen vreemdelingen maar medeburgers (...) De grenzen die we trekken of de muren die we bouwen kunnen geen oplossing bieden voor de problemen die buiten die grenzen en achter die muren wel degelijk blijven bestaan. Geen welvaart en veiligheid in ons land zonder welvaart en veiligheid in de wereld.”