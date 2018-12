Koning Albert en minnares Sybille: van grote liefde tot de affaire Delphine Boël TDS

21 december 2018

13u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Royalty Koning Albert heeft nog tot eind januari de tijd om zijn DNA af te staan voor onderzoek. Het Hof van Beroep in Brussel heeft beslist dat de koning die test moet ondergaan om te bewijzen of hij al dan niet de vader is van Delphine Boël (50). Toch overweegt Albert v olgens zijn advocaat om cassatieberoep aan te tekenen. Een kaakslag voor Delphine, die al sinds 2013 probeert te bewijzen dat Albert haar vader is. Die heeft er de laatste jaren alles aan gedaan het potje gedekt te houden.

Zal koning Albert II zijn DNA effectief afstaan? De komende weken moeten het uitwijzen. Albert heeft nog tot het begin van februari de tijd om de beslissing van het Hof van Beroep aan te vechten. Iet wat hij volgens zijn omgeving ook van plan is. Albert heeft ook al een plan klaar: omdat Delphine geboren is in 1968 en haar advocaten op basis van het afstammingsrecht van 2007 hebben gepleit in de rechtbank, wil de koning in cassatie zo het recentste vonnis laten vernietigen. En zo breekt er alweer een nieuwe episode aan in de saga die nu al sinds de jaren 60 aansleept.

Juni 1966

Eerst terugspoelen naar het begin: in de zomer van 1966 reist de toen 32 jarige prins Albert naar Griekenland. Hij ontmoet er de 25-jarige Sybille de Selys Longchamps, de dochter van de ambassadeur. Allebei hebben ze in die tijd een “triest en moeilijk” huwelijksleven, verklaart zij later zelf in een interview. Sybille bevalt hem zo dat hij in Athene blijft. “Op het einde van zijn vakantie wilde hij dansen. Toen zei hij dat hij van me hield. Ik antwoordde dat dat belachelijk was.”

In december van 1966 zien de twee elkaar weer bij gemeenschappelijke vrienden. Paola is ook aanwezig, maar Albert krijgt het zo geregeld dat Sybille aan zijn rechterkant zit. Vanaf dan duiken de twee regelmatig op in mekaars gezelschap.

Maart 1967

In maart van 1967 vertrekken Albert en Sybille samen op skireis. Voor haar begint hun liefdevolle verhaal daar pas echt. Hun relatie ontwikkelt zich steeds verder, en later dat jaar raakt Sybille in verwachting van Albert.

Februari 1968

Hun dochter Delphine komt ter wereld. Albert brengt Paola op de hoogte, Sybille verlaat haar echtgenoot Jacques Boël. Zij pakt haar koffers en verhuist naar Ukkel, waar Albert dagelijks op bezoek komt. Albert, Sybille en Delphine gaan dat jaar ook samen op vakantie. Voor Delphine is hij “een vriend van haar moeder”. Delphine noemt Albert steevast ‘Papillon’. Volgens de barones erkende Albert zijn kind evenwel stilzwijgend, door haar met Kerstmis en bij verjaardagen cadeautjes op te sturen.

1976

De geheimhouding wordt Sybille langzaam maar zeker te veel, waarop ze ons land wil verlaten. Albert bedaart de gemoederen en laat haar weten dat hij zal scheiden van Paola. Een klein leger juristen wordt ingeschakeld en na maanden onderhandelen geven zowel koning Boudewijn als toenmalig premier Leo Tindemans hun goedkeuring voor de echtscheiding.

De voorwaarden zijn echter zwaar: volgens de regeling zou Paola de kinderen krijgen. Bovendien zou Albert zijn dotatie verliezen en zouden Filip, Astrid en Laurent Sybille niet meer mogen zien. “Die zin heeft mij doen breken. De kinderen waren toen nog jong, ik zou de slechte zijn”, aldus Sybille later. Ze blaast op het laatste nippertje de scheiding af en trekt in 1977 naar Londen met Delphine.

1982 tot 1984

Albert is niet opgezet met de beslissing van Sybille. Hij blijft haar evenwel bezoeken, en geeft zelfs de opdracht een directe telefoonlijn te installeren tussen zijn residentie en de hare. In 1982 hertrouwt Sybille met een Britse edelman. Maar Albert blijft haar bezoeken en bellen. Mét medeweten van de partner van Sybille, menen sommigen zelfs.

Het blijft duren tot in 1984. Tijdens zijn allerlaatste bezoek vertelt Albert dat Paola en hij hun 25ste huwelijksverjaardag zullen vieren. Er komt zo een einde aan hun romance die die achttien jaar geduurd heeft. De telefoonlijn wordt afgesloten, en Sybille en Albert gaan elk hun eigen weg.

1985

Pas in 1985, wanneer Delphine al zeventien jaar oud is, vertelt Sybille haar dochter wie haar vader is. “Op haar achtste of negende zou zo’n geheim veel te zwaar gewogen hebben”, bekende Sybille tijdens een openhartig interview over haar achttien jaar lange affaire met de koning. Het duurt echter nog 14 jaar tot het nieuws ook publiekelijk bekend wordt gemaakt.

1999

Kort voor het huwelijk van Filip en Mathilde barst de bom: het bestaan van Delphine wordt wereldkundig gemaakt via een boek van royaltykenner Mario Danneels. Albert, inmiddels koning, geeft amper een krimp. Nadat het boek in de rekken lag, kreeg Delphine opeens geen koninklijke geschenken meer. Wanneer er met kerst 2000 niks komt, besluit Delphine haar vader op te bellen. Die zou er geen oren voor hebben: “Jij bent mijn dochter niet”, zegt Albert en haakt de hoorn in.

17 juni 2013

Delphine Boël sleept zowel koning Albert, Filip als prinses Astrid voor de rechter. Boël vraagt dat de rechter hen alle drie verplicht een DNA-staal af te staan, om zo aan te kunnen tonen dat ze wel degelijk een dochter is van de vorst. In juni van dat jaar gaat Delphine door met de juridische strijd en dagvaardt ze koning Albert opnieuw. Albert is op dat moment immers niet langer staatshoofd en kan als gewone burger dus ook zijn onschendbaarheid niet meer inroepen. Omdat Delphine nu Albert zelf kan dagvaarden, heeft ze geen DNA-staal meer nodig van Filip en Astrid.

September 2014

Die eerste zaak tegen Albert, Filip en prinses Astrid wordt voor de rechtbank afgesloten op 3 september 2013. Iets meer dan een jaar later, op 23 september 2014, vindt de eerste zitting plaats van de nieuwe rechtszaak, tegen Albert alleen. De zes advocaten van Delphine pleiten zeven uur lang. Maar Albert laat het niet aan zijn hart komen: hij en Paola genieten intussen van een vakantie in het buitenland.

Februari 2016

Boël haalt haar slag thuis: het Grondwettelijk Hof geeft haar over de hele lijn gelijk. Elke Belg heeft het recht te weten wie zijn ouders zijn, zo oordelen de rechters. Boël kan haar zaak voortzetten.

21 februari 2017

Weer een jaar later wordt de rechtszaak door de Brusselse familierechtbank ten gronde behandeld. De rechter belooft dat hij “zo spoedig mogelijk” uitspraak zal doen. Die bleek al snel vernietigend te zijn voor Delphine: biologische band of niet, volgens de rechtbank is Albert II niet de wettelijke vader van Delphine Boël.

Juni 2018

Het Brusselse hof van beroep beslist: het is niet nodig om bij Jacques Boël, wettelijke vader van Delphine Boël, een nieuwe DNA-test af te nemen. Het gerecht oordeelt dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader, Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden. Of koning Albert II een DNA-test zal moeten afleggen, wordt pas op een volgende zitting in september beslist. Het vaderschap van Jacques Boël moet immers éérst geannuleerd worden, voor er geëist kan worden dat iemand anders een DNA-test aflegt.

November 2018

Boël krijgt gelijk. Het hof van beroep in Brussel beslist dat koning Albert II binnen drie maanden een DNA-test moet ondergaan. Toch heeft koning Albert II nog steeds geen afspraak bij de expert vastgelegd. Hij wacht het advies af van zijn advocaat die onderzoekt of hij in cassatie kan gaan tegen het arrest van het hof van beroep.