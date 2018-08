Koning Albert al voor de derde keer op vakantie deze zomer, dit keer in Saint-Tropez DBJ

17 augustus 2018

11u18 0 Royalty Koning Albert II (84) en zijn vrouw Paola (80) staan erom bekend graag op vakantie te gaan. Na bezoekjes aan het Italiaanse Comomeer en een rondvaart rond het Franse eiland Corsica met hun jacht de Alpa, zijn de twee gespot in het mondaine Saint-Tropez.

Na zijn hartoperatie en revalidatie verkiest het koningspaar liever een zonnige bestemming om hun vakantie door te brengen in plaats van het rustige paleis Belvédère in Laken. In juli ging de voormalige vorst met zijn gemaal naar hun vaste bestemming aan het Comomeer, nadien vaarden ze met hun jacht naar Corsica. Het echtpaar werd op de boot vergezeld door Prinses Claire en haar drie kinderen, Prins Laurent bleef thuis. Deze week werd Albert gespot door tijdens een diner met een bevriend koppel in Saint-Tropez.

Door zijn reislust misten Albert en Paola onder meer het militaire defilé op de nationale feestdag. Zij cruisetn toen rond Corsica en waren niet van plan om hun vakantie te onderbreken voor een evenement waar ze toch niet echt gewenst waren. Albert leeft immers op gespannen voet met verschillende politici én met zijn zonen Filip en Laurent. Ruzies die terug te voeren zijn tot een pijnlijke geldkwestie.