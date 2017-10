Kondigt Belgische prins binnenkort verloving aan? 13u37

Bron: Sudpresse, eigen berichtgeving 0 Facebook Royalty Prins Joachim, het derde kind van prinses Astrid en prins Lorenz, staat op het punt om zijn verloving met de Spaanse Victoria Ortiz Martinez-Sagrera bekend te maken. Dat melden Spaanse media, schrijven de kranten van Sudpresse.

De Belgische prins en de Spaanse blondine zijn al drie jaar een koppel. De tortelduifjes wonen en studeren samen in Milaan, zo bracht de Franstalige krant La Meuse deze zomer aan het licht. Volgens de geruchtenmolen zou het stel elkaar het jawoord geven in Córdoba (Andalousië), de geboorteplaats van Victoria Ortiz y Martinez-Sagrera.



De 26-jarige Spaanse is een fervente paardrijdster en studeert aan de modeacademie. Ze werkte al als assistent-styliste voor het prestigieuze modemagazine Vogue. Prins Joachim (26) volgt een opleiding economie aan de Bocconi-universiteit. Hij is het derde kind van prinses Astrid en prins Lorenz. De twintiger staat op de negende plaats voor de Belgische troonopvolging.



Het Belgisch koningshuis heeft nog niet gereageerd op de berichten over een nakende verloving.

photo_news Prinses Astrid en haar zoon Joachim. Het koningshuis heeft nog niet gereageerd op de geruchten van een verloving.