Komt schoonmoeder van Prins Harry bij hen inwonen in Amerika? “Nu ligt hij onder de sloef van twee vrouwen”

19 juli 2020

14u00

Bron: PRIMO 0 Royalty Prins Harry’s leven in Amerika gaat van kwaad naar erger, zeggen criticasters. Zijn schoonmoeder is namelijk in zijn villa in Beverly Hills komen inwonen. Sommigen noemen hem zelfs het lachertje van heel Hollywood: een prins die onder de sloef ligt van twee vrouwen. Dat schrijft PRIMO.

De beslissing van Meghan Markle (38) en prins Harry (35) om een stap terug te zetten, veroorzaakte heel wat ophef. Dat weet iedereen ondertussen. Overal werd ervan uitgegaan dat Harry afstand wilde doen van zijn koninklijke verplichtingen, maar het lijkt er steeds meer op dat Doria Ragland (63), Meghans moeder, de drijvende kracht achter de ‘Megxit’ is. “Ze spoorde haar dochter aan om haar mentale gezondheid op de eerste plaats te zetten”, aldus een vriendin van Doria. Volgens diezelfde vriendin hechtte de prins veel belang aan Doria’s mening. Hij vroeg haar vaak om advies en vergeleek haar met zijn oma, de Britse koningin, omdat ze nooit klaagt. “Omdat Harry zelf een moederfiguur mist in zijn leven, is ze voor hem echt zijn steun en toeverlaat geworden”, vervolgt de vriendin.

Maar die steun en toeverlaat zou nu een last geworden zijn, zeggen dichte kennissen van de prins. Jane Goodall (86), de primatologe en goeie vriendin van Harry, vertelde het eerder al: de verhuis naar Amerika is zeer zwaar gevallen voor Harry. Hij had er iets anders van verwacht. “Hij heeft het een beetje lastig nu”, zei Goodall in april. Ze vertelde er ook bij dat Harry van Meghan definitief is moeten stoppen met zijn favoriete hobby: jagen. Meghan is geen voorstander van de jacht. En Harry is gezwicht.

Egoïst

Toen baby Archie, het zoontje van Meghan en Harry, in mei 2018 werd geboren, logeerde Doria zes weken bij haar dochter en schoonzoon in Frogmore Cottage. Als Harry dacht verlost te zijn van zijn schoonmoeder, had hij het dus bij het verkeerde eind. De beslissing om Doria bij hen te laten inwonen, werd naar verluidt eenzijdig door Meghan gemaakt. “Meghan vindt het belangrijk dat Archie een hechte band krijgt met zijn grootmoeder”, zegt een Engelse vriend die nog regelmatig met de prins belt. “Ze denkt alleen maar aan zichzelf. Het kind heeft ook Engelse familie, maar die staan nu volledig buitenspel. Archie heeft al gedurende acht maanden niemand van zijn Britse koninklijke familie gezien.”

Het koppel woonde eerst enkele maanden op Vancouver Island in Canada, maar in maart trokken ze in Beverly Hills in een villa van producer Tyler Perry in, een villa die geschat wordt op 16 miljoen euro. “Corona kwam voor Meghan heel ongelukkig”, vervolgt de vriend. “Ze keek ernaar uit om al haar beroemde vrienden en vriendinnen terug te zien, maar omdat iedereen in quarantaine moest, kon ze bij niemand op bezoek gaan of mocht ze niemand ontvangen. Dus heeft ze alles op alles gezet om haar moeder in huis te krijgen. En ze heeft – alweer – haar zin gekregen. Alles staat in functie van Meghan. Waarom wilde ze weer in Hollywood gaan wonen? Om haar acteercarrière nieuw leven in te blazen. Zodat zij de vedette van het gezin zou zijn. En ondertussen zit Harry daar weg te kwijnen. Helemaal alleen, zonder vrienden. En nu Doria – de enige persoon die Meghan volledig vertrouwt blijkbaar – bij hem inwoont, staat hij echt in het verliezende kamp. Hij kan het nooit halen tegen die twee vrouwen. Het is altijd twee tegen één!”

Vliegangst

Royaltywatchers Andy Tillet en Dylan Howard schrijven in hun nieuwe boek ‘Royals at War’ dat Harry diep ongelukkig is en heel graag zou willen terugkeren naar Londen. “Maar dat zal niet gebeuren”, voegen ze er meteen aan toe. “Hij heeft een keuze gemaakt, zeker in de ogen van Meghan. Die zegt hem dat het wel zal beteren als de mediastorm overgewaaid is. Al zoekt Meghan die media wel voortdurend op terwijl Harry hen liever wil mijden. Het is allemaal een beetje dubbel. Harry zou graag wat meer heen en weer naar Engeland vliegen, maar hij heeft vliegangst. En die moet hij telkens weer overwinnen als hij op bezoek komt naar Londen.”

