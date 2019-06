Komt Meghan wel naar het verjaardagsfeest van Queen Elizabeth? Redactie

07 juni 2019

20u06

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth viert zaterdag nog een keertje - deze keer officieel - haar 93e verjaardag met 'Trooping the Colour'. De grote vraag bij publiek en media is nu of de hertogin van Sussex zal deelnemen aan de festiviteiten. Die bestaan voor de Queen uit het afnemen van haar 'birthday parade' en een 'fly past', die ze bekijkt vanop het balkon van Buckingham Palace.

Dat laatste gebeurt in het gezelschap van de hele koninklijke familie. Niet alleen kinderen en kleinkinderen tekenen present, maar ook neven en nichten en een deel van hun kinderschaar. De meeste aandacht ging de laatste jaren echter uit naar prins William en zijn groeiende gezin, en nu dus ook naar prins Harry en echtgenote Meghan. Voor een eerste optreden van hun baby Archie is het wellicht nog te vroeg, maar Williams inmiddels eenjarige zoontje prins Louis wordt wel verwacht.

De reden dat er onzekerheid bestaat over de aanwezigheid van Meghan is dat ze eerder deze week verstek liet gaan voor het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Haar moederschapsverlof was daarvoor een goede reden, maar wanneer de hertogin van Sussex zaterdag plots wel deelneemt aan de activiteiten, zou dat gezien kunnen worden als een sneer naar Trump. Buckingham Palace heeft tot dusver geen mededelingen gedaan over de deelname van Meghan.