Komt er nu een ontmoeting tussen Megan Markle en haar vader of niet? Iedereen is in de war TDS

06 augustus 2018

14u58

Bron: Mirror/Daily Mail 0 Royalty De afgelopen dagen is er heel wat inkt gevloeid over Meghan Markle en haar 74-jarige vader. Thomas Markle heeft met zijn uitspraken kwaad bloed gezet bij de koninklijke familie, en vreest ervoor zijn dochter nooit meer te zien voor zijn overlijden. Er leek afgelopen weekend echter hoop te zijn: volgens de Britse media had Meghan beslist om haar vader te ontmoeten. Maar Samantha, de halfzus van Meghan, spreekt dat vandaag resoluut tegen.

Ondanks al zijn uitbarstingen in de media bleef Meghan’s vader hopen dat het goed komt. “Meghan betekent alles voor mij. Ik houd van haar en dat zal ik altijd blijven doen”, zei hij. “Misschien is het makkelijker voor Meghan als ik dood zou gaan. Maar ik hoop dat we het goedmaken. Ik zou het verschrikkelijk vinden om dood te gaan terwijl ik haar nooit meer zou hebben gesproken.”

Afgelopen weekend leek die verzoening ook effectief in de maak, toen het Britse Mirror bekend maakte dat de vrouw van Harry een solotrip naar Amerika had gepland om haar vader op te zoeken. De ontmoeting zou eind deze maand en in het diepste geheim gebeuren. Kennissen van Thomas wisten dat hij twee datums had vrijgehouden, op welke de reünie met zijn dochter zou kunnen plaatsvinden.

"Triest"

Samantha, de halfzus van Meghan, zegt echter dat er van een ontmoeting absoluut geen sprake is. "Ik spreek elke dag met Thomas. En het is triest, maar nee, Meghan heeft haar vader niet gecontacteerd voor een ontmoeting", zegt ze. "Ik vrees dat dit enkel praatjes zijn. Ik heb nog nooit zo iets koudhartig in mijn leven meegemaakt. Het is niet omdat ze de kleding van pinses Diana kopieert, dat ze nu zoals prinses Diana is."

Sommigen twijfelen evenwel aan de woorden van Samantha, want sinds zij vervreemd raakte van haar zus in 2015, heeft ze geen goed woord over voor Meghan. Volgens insiders kan het dus best zijn dat Samantha bewust niet op de hoogte wordt gebracht van een ontmoeting tussen Meghan en haar vader. Moest die ontmoeting zou het de eerste keer zijn dat de hertogin van Sussex haar vader weer ziet, sinds zij op 19 mei dit jaar zo in het huwelijk trad met prins Harry.