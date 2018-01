Komt er een onderonsje tussen Filip en Mathilde en Donald Trump? JDB

Koning Filip en koningin Mathilde gaan eind januari naar het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos en kunnen daar zomaar Donald Trump tegenkomen, want die gaat ook. Het koningspaar wordt onder anderen vergezeld door premier Charles Michel en vicepremier Alexander De Croo.

Filip en Mathilde lopen de kans de Amerikaanse president Donald Trump tegen het lijf te lopen in Davos. Een woordvoerder van het Witte Huis kondigde dinsdag namelijk aan dat de president uitkijkt naar de bijeenkomst in het Zwitserse ski-oord.

Filip en Mathilde gaan al een aantal jaren naar de bijeenkomst in Davos die dit jaar plaatsvindt onder het motto 'Creating a Shared Future in a Fractured World', het scheppen van een gezamenlijke toekomst in een versnipperde wereld. Koning en koningin zijn op 24 januari gastheer en gastvrouw bij een 'Belgian Power Reception', om België en in Davos aanwezige Belgische ondernemingen onder de aandacht te brengen.