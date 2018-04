Knallende ruzie in Spaans koninklijk huis: "Letizia toont haar ware aard" SD

Bron: ANP 0 Royalty Spanje heeft een nieuw koninklijk schandaal. "Geen enkele grootmoeder verdient op zo'n manier te worden behandeld. Letizia (45) heeft haar ware karakter getoond", twitterde gisteren de Griekse kroonprinses Marie-Chantal na het zien van een kort fragment uit een video die op paaszondag is gemaakt bij de kathedraal van Palma op Mallorca.

Op de beelden is te zien hoe koningin Letizia verhinderde dat er een foto werd gemaakt van haar schoonmoeder, koningin Sofia (79), met de prinsessen Leonor (12) en Sofía (10). Bij het verlaten van de kerk had oma haar armen om haar kleindochters geslagen en bij de deur stopte ze om de buiten wachtende fotografen de kans te geven foto's te maken.

Letizia wilde daar duidelijk niets van weten en saboteerde de opnamen door opzichtig door het beeld te lopen, en te gaan frunniken aan de haren van Leonor die vervolgens de arm van oma Sofia bozig wegsloeg. "Nog ongemanierd ook" oordeelden Spaanse twitteraars. Koning Felipe probeerde zijn vrouw te kalmeren, maar toen was het kwaad al geschied.

Koninklijke familievete overschrijdt grenzen. Oma, koningin Sofía, wil op de foto met haar kleindochters. Maar mama, koningin Letizia, wil daar een stokje voor steken. Griekse kroonprinses Marie-Chantal: 'Letizia toont haar ware aard'. pic.twitter.com/yD4hGrceXY Rick Evers(@ RickEversRoyal) link

Boze kranten

Spaanse kranten pakten gisteren op hun websites en Twitter meteen flink uit. Dat het niet boterde tussen Sofia en Letizia werd al lang gefluisterd, maar nu was er bewijs. Sofia had al eens geklaagd dat ze haar kleindochters nooit te zien kreeg en ook niet mocht langskomen of oppassen. Dat laatste is een taak die Letizia alleen gunt aan haar eigen moeder en volgens de critici heeft ze nu ook de relatie tussen oma en Leonor vergiftigd.

Vandaar ook de zeer ongebruikelijke uitbarsting van Marie-Chantal, getrouwd met kroonprins Pavlos, de zoon van Sofia's broer koning Constantijn. Marie-Chantal en haar man hebben ook om een andere reden een hekel aan Letizia, die vorig jaar bijvoorbeeld demonstratief wegbleef bij de viering van de vijftigste verjaardag van Pavlos waar haar man wel was.

Ruziënde schoonfamilies

De 'Grieken' staan nog onvoorwaardelijk achter hun nichtje prinses Cristina, die door Felipe en Letizia in de ban is gedaan vanwege de malversaties van haar man Iñaki Urdangarin. Pavlos' zus Alexia vergezelde gisteren Cristina bij de herdenkingsmis voor grootvader Don Juan. Volgens kwade tongen was er in het Escorial alles aan gedaan om te voorkomen dat er foto's gemaakt konden worden van Felipe, Letizia en Cristina in één beeld.

Nuchtere reacties waren er ook. De koninklijke familie is net als alle andere families, met zwagers die elkaar niet kunnen uitstaan, ruziënde schoonmoeders en schoondochters, en in dit geval een onbeholpen Felipe die graag de familievrede bewaart, zo luidde menige conclusie.