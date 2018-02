Kleumende Nederlandse royals op ijskoud fotomoment Redactie

26 februari 2018

11u57

Bron: ANP 2 Royalty Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia (14), Alexia (12) en Ariane (10) hebben vanmorgen in het Oostenrijkse Lech geposeerd voor de jaarlijkse wintersportfoto's. Het gezin had zich goed tegen de extreme kou ingepakt, omdat het in de bergen momenteel min 21 graden Celsius is.

Anders dan gebruikelijk vond de fotosessie deze keer niet plaats in Oberlech, waar de vakantiegangers zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker mengden tussen de fotografen om ook foto's en filmpjes te maken van de Oranjes. Aan de aanwijzigingen van beveiligers en de Rijksvoorlichtingsdienst hadden met name de Nederlandse skigasten geen boodschap. Daarom werd dit jaar gekozen voor een andere, meer afgelegen en wat lastig toegankelijke plek op 2350 meter hoogte waar het nog kouder was.