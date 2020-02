Kleinzoon van Britse Queen is niet alleen: koninklijke scheidingen geen taboe meer Redactie

18 februari 2020

12u00

Bron: Story 0 Royalty Er heersten wel erg gemengde gevoelens op Buckingham Palace vorige week. Luttele dagen nadat prinses Beatrice eindelijk de datum van haar huwelijk aangekondigde, raakte bekend dat haar neef Peter Phillips, het oudste kleinkind van de Queen, gaat scheiden. Tegen heug en meug samenblijven was lang de norm aan de hoven, maar een reeks scheidingen in Groot-Brittannië en Monaco doorbrak het taboe. Een overzicht.

Op 29 mei trouwt de Britse prinses Beatrice tijdens een ‘privé­huwelijk’ eindelijk met Edoardo Mapelli Mozzi, zonder toeters en bellen zoals de bruiloft van zus Eugenie. Naar verluidt moest Beatrice haar trouw­datum al tweemaal uitstellen vanwege het zedenschandaal rond haar vader, prins Andrew. En nu moet de kleindochter van koningin Elizabeth II ook haar gastenlijst aanpassen: haar neef Peter Phillips komt zonder zijn vrouw Autumn. De zoon van prinses Anne kondigde vorige week aan dat hun huwelijk na twaalf jaar voorbij is. Maar hoewel het ooit verboden was om als lid van de koninklijke familie te scheiden, is het anno 2020 vrij gebruikelijk dat royals elk hun eigen weg opgaan.

NEDERLAND: Irene en Carlos

Prinses Irene schopte nog groot schandaal toen ze in 1981 scheidde van prins Carlos de Borbón-Parma, een omstreden Spaanse troonpretendent voor wie Beatrix’ zus haar rechten op de troon verzaakt had. Ze waren 17 jaar getrouwd en hadden 4 kinderen.

VERENIGD KONINKRIJK: prins Charles en prinses Diana

Ongetwijfeld de beroemdste koninklijke scheiding aller tijden: die van prins Charles en prinses Diana. Ze stapten in 1981 in het huwelijksbootje, maar nog tijdens hun huwelijk kwam aan het licht dat de prins een affaire beleefde met minnares Camilla. In 1992 werd de scheiding in gang gezet, maar het duurde nog jaren voor alles officieel rond was.

SPANJE: Elena en Jaime

Prinses Elena, de dochter van koning Juan Carlos, en Jaime de Marichalar waren tot 2010 vijftien jaar gehuwd. Er volgde een vechtscheiding waar hun twee kinderen zwaar onder leden.

DENEMARKEN: Joachim en Alexandra

Het sprookje van Joachim van Denemarken en Alexandra Manley eindigde in 2005 na tien jaar en twee zonen. Alexandra ging van prinses naar gravin en heeft intussen een tweede scheiding achter de rug. Prins Joachim hertrouwde met prinses Marie.

VERENIGD KONINKRIJK: prins Andrew en Fergie

Tien jaar nadat ze onder grote publieke belangstelling in het huwelijk traden en vier jaar nadat ze in alle stilte apart gingen wonen, vroegen de Britse prins Andrew en zijn echtgenote Sarah Ferguson in 1996 de echtscheiding aan. Sarah Ferguson raakte ook de titel ‘Her Royal Highness’ kwijt. Na de scheiding kreeg ze een uitkering van zo’n twee miljoen pond.

NOORWEGEN: Märtha Louise en Ari

Na vijftien jaar huwelijk en drie dochters was de liefde tussen de Noorse prinses Märtha Louise en Ari Behn in 2016 op. Beiden vonden nieuwe liefde, maar Ari stapte afgelopen kerstdag uit het leven.

LUXEMBURG: Louis en Tessy

Prins Louis en Tessy Antony, toen beiden 20 jaar, waren al ouders toen ze in 2006 huwden. In 2017 werd hun breuk aangekondigd, gevolgd door een bittere echtscheiding voor de rechter, die tot vorige lente aansleepte.