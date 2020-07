Kleinzoon Roald Dahl trouwt in intieme kring met Jordaanse prinses SDE

08 juli 2020

10u43 0 Royalty Het eerste koninklijke huwelijk sinds de uitbraak van het coronavirus is een feit. De Jordaanse prinses Raiyah bint Al Hussein (34) is dinsdag namelijk in het huwelijksbootje gestapt met de Britse journalist Ned Donovan (25), de kleinzoon van schrijver Roald Dahl.

Lang werd gedacht dat de Britse prinses Eugenie als eerstvolgende royal in het huwelijksbootje zou stappen. Zij zou namelijk normaal gezien in mei trouwen met haar Edoardo, maar het koppel besloot om het huwelijk uit te stellen vanwege het coronavirus. Een andere royal is haar nu voor. De Jordaanse prinses Raiyah bint Al Hussein huwde dinsdag met haar Britse verloofde, journalist Ned Donovan. Hun huwelijk stond eigenlijk voor april op de agenda, maar ook hier werd voor uitstel gekozen.

Naar koninklijke normen was de viering best bescheiden. Er waren slechts een handjevol aanwezigen getuige van het uitwisselen van de huwelijksgeloften tussen Raiyah en Ned: haar moeder, koningin Noor, de Jordaanse ambassadeur Omar Nahar en enkele familieleden van de journalist. Het huwelijk vond plaats in een tuin in Groot-Brittannië. “Het was veiliger voor de familie van m’n echtgenoot om het huwelijk in het Verenigd Koninkrijk te houden”, legde Raiyah die keuze uit op Twitter. “Als God het wil, vieren we ook in Jordanië, wanneer de situatie het toelaat.”

Bekende familie

De Jordaanse prinses is de jongste dochter van koning Hoessein en koningin Noor. Haar vader overleed in 1999, toen zij dertien jaar oud was. Noor, die eigenlijk een Amerikaanse is met de naam Lisa Halaby, was z'n vierde en laatste echtgenote. De huidige koning van Jordanië is Abdullah (58), de oudste zoon van Hoessein, en het eerste kind bij z'n tweede vrouw, prinses Muna. Hij gaf z'n halfzusje z'n zegen om te trouwen, maar was zelf niet aanwezig bij de ceremonie in het Verenigd Koninkrijk.

Ook Ned komt uit een bekende familie. Hij is de kleinzoon van de bekende schrijver Roald Dahl (‘Matilda’, ‘De GVR’, ‘De heksen’) en de Amerikaanse actrice Patricia Neal. Z'n moeder is actrice en model Tessa Dahl, z'n vader is zakenman Patrick Donovan. Hij werkte als journalist al voor de Daily Mail, de Times, Buzzfeed en the Spectator. Volgens z'n website woont hij na enkele jaren als correspondent in het buitenland opnieuw in Londen, al berichten sommige websites dat hij naar Jordanië is verhuisd.

Z'n echtgenote zal hij daar alvast niet vaak zien, want zij volgt momenteel een doctoraat in pre-moderne Japanse literatuur aan de Universiteit UCLA in Californië. Daarvoor studeerde ze al Japans in Edinburgh en New York.

Mysteries

Waar de twee elkaar hebben leren kennen, is niet bekend. Pas in oktober vorig jaar kwam hun romance aan het licht, toen het Jordaanse hof hun verloving bekendmaakte. Ook sindsdien houden ze zich veeleer op de achtergrond - toch zeker wat hun relatie betreft. Dat Ned tot veel bereid is om de relatie te laten slagen, blijkt in ieder geval wel uit deze anekdote op z’n website: “Ik heb recent een intensieve opleiding Modern Standaard Arabisch voltooid", schrijft hij. “Dat heeft me twee dingen geleerd. Dat mijn Arabisch niet erg goed is, en dat ik zal blijven proberen om het te verbeteren.”