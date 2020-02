Kleinzoon Queen Elizabeth gaat na 12 jaar scheiden (en ook zij wil terug naar Canada) TDS

11 februari 2020

11u46

Peter Phillips (42), de oudste kleinzoon van de Britse koningin Elizabeth II, scheidt van zijn Canadese vrouw Autumn (41), zo hebben de twee dinsdag aan de Britse openbare omroep BBC bevestigd. Het koppel zegt dat het uiteengaan in het belang van hun twee dochters is. Er is sprake van een "blijvende vriendschap". Peter en Autumn zullen de hoede over Savannah (9) en Isla (7) delen.

Peter Phillips (42) is de zoon van prinses Anne en haar eerste echtgenoot, Mark Phillips. Hij trouwde in 2008 met Autumn Kelly (41) en is de vijftiende in de lijn voor de troonopvolging. De families van beide partijen zijn “bedroefd” maar “ondersteunen volledig” de beslissing.

Volgens de krant The Sun is de Queen “bedroefd” dat de zoon van prinses Anne en Autumn uit elkaar gaan. Het stel was het laatste decennium een stabiele factor binnen de koninklijke familie. Een vriend van Peter Phillips vertelt aan The Sun: “Peter is er helemaal kapot van, hij zag het gewoon niet aankomen. Hij dacht dat hij gelukkig getrouwd was en de perfecte familie had met twee geweldige dochters. Maar nu is hij helemaal in shock.”

Van slag

“Autumn is een fantastische echtgenote en moeder en een zeer intelligente vrouw, maar ze vertelde haar vrienden al enige tijd dat er ‘issues’ waren. Ze is een van de favorieten van de koningin en ik weet zeker dat Hare Majesteit ook zeer van slag zal zijn”. Vrienden van het koppel vragen zich ondertussen af of een gedeelde voogdij wel haalbaar is. Er wordt immers gevreesd dat Autumn Phillips achter de schermen van plan zou zijn om terug naar Canada te verhuizen, waar ze is opgegroeid, en daarbij hun dochters Savannah en Isla mee te nemen. “Misschien wordt ze wel beïnvloed door het vertrek van Harry en Meghan?”, klinkt het. “Misschien dacht ze dat als Harry en Meghan het kunnen, zij dat ook kan? Het is iets waar we rekening mee moeten houden.”

Peter was de eerste van Elizabeth’s kleinkinderen die in het huwelijksbootje stapte. Na een tijdje te hebben samengewoond, trouwden Peter en Autumn in 2008 in de St George’s Chapel in Windsor.