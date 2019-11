Kleedster Angela verklapt waarom Britse koningin nooit pijnlijke voeten heeft: “Ik loop alle nieuwe schoenen van de Queen in”



Erlend Hamerlijnck

09 november 2019

06u00

In haar 67 jaar als Britse koningin heeft Elizabeth II (93) altijd op uiterste discretie gestaan. Zelf heeft ze nooit een interview gegeven en loslippige medewerkers worden doorgaans op staande voet ontslagen. Maar kijk: in een ongeziene vlaag van openheid gaf ze haar kleedster Angela Kelly (62) de toestemming om haar memoires te schrijven.

Niemand zal de Queen ervan beschuldigen dat ze slaafs de nieuwste modetrends volgt, maar dankzij het boek van Angela Kelly weten we aan welke regels ze zich wél houdt. De Britse koningin draagt altijd handschoenen om geen ­besmetting op te lopen bij het vele handenschudden. Ze kiest ook steevast voor heldere kleuren, zodat ze opvalt ondanks haar lengte van slechts 1m63. En ze heeft bijna altijd hetzelfde model schoenen met lage hakken aan. Hoewel die op maat gemaakt worden, zitten ze nog niet perfect als ze splinternieuw zijn. “Om te voorkomen dat de Queen blaren krijgt, loop ik al haar nieuwe schoenen eerst in”, onthult de koninklijke kleedster Angela in ‘The Other Side of the Coin’. Maar als Angela de koninklijke schoenen draagt, moet ze wel een nieuw paar katoenen sokken aantrekken. Bovendien mag ze enkel over het tapijt van ­Buckingham Palace stappen om geen krasjes op de zolen te maken.

Onder de indruk

Echt gênante details over ­bizarre gewoontes van de Queen zijn er niet te vinden in het boek, en dat is ook geen wonder. De koningin leerde Angela Kelly kennen toen die huishoudster was bij de Britse ambassadeur in Berlijn. De Queen logeerde er enkele dagen en vroeg bij haar afscheid aan Angela wie de volgende gasten waren. “Dat is vertrouwelijke informatie die ik u niet mag geven”, antwoordde ze. De Queen was onder de indruk van Angela’s talent voor discretie en vroeg haar niet veel later om op Buckingham Palace te komen werken.

Zusjes

De voorbije 25 jaar ontstond er een opmerkelijke vertrouwensband tussen de twee vrouwen. Terwijl ze voor de zoveelste keer samen in de spiegel keken, zei de Queen op een dag: “We konden wel zusjes zijn”. Behalve dezelfde maat van schoenen heeft de gescheiden bouwvakkersdochter Angela nochtans weinig gemeen met de Britse vorstin, één van de rijkste vrouwen ter wereld. “Toch leeft ze opmerkelijk bescheiden”, schrijft Angela. “Buckingham Palace telt 775 kamers en zalen, maar de Queen zelf heeft een living, een slaapkamer en een badkamer. En een kleedkamer zodat ik mijn werk kan doen, natuurlijk.” (lacht)