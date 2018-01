King George VI verstopte de kroonjuwelen tijdens WOII op een wel heel vreemde manier TK

Bron: The Sun 0 REUTERS Royalty Het is nooit zover gekomen, maar tijdens WOII waren de Britten als de dood voor een inval van de nazi's. Uit een nieuwe documentaire blijkt nu dat het koningshuis ook verschillende maatregelen nam tegen Hitler, waaronder het verstoppen van de kroonjuwelen op een bizarre manier.

In opdracht van koning George VI werden de kroonjuwelen in veiligheid gebracht. De in totaal 140 ceremoniële objecten, waaronder kronen, tiara's en broches, zijn van onschatbare waarde. De meeste zijn bezaaid met zeldzame edelstenen, en George VI wilde die met alle geweld uit de klauwen van het Derde Rijk houden. Hij vond er niet beter op dan de meest kostbare stenen te verzamelen - waaronder een zwarte robijn uit de Keizerlijke Staatskroon - en die in een koekjesblik te stoppen. De doos werd daarna begraven ergens op het terrein van Windsor Castle, dicht bij een geheime nooduitgang.

Volgens Alastair Bruce, die de documentaire op BBC One presenteert, wist zelfs de huidige queen niets af van het verhaal. "Het was erg vreemd dat ik haar iets kon vertellen over haar familie dat ze nog niet wist." De documakers ontdekten het bij toeval toen ze brieven van queen Mary, de moeder van George VI, uitplozen. Die werd indertijd door de koninklijke bibliothecaris op de hoogte gebracht van het koekjesblik. De rest van de Crown Jewels werden overigens niet begraven: er werden twee kamers met stalen deuren gebouwd om de rest van de schat in te zetten. Die waren enkel toegankelijk via een geheim luik.

