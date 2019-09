Kinderen van Zweedse prinses Madeleine waren ‘accidentjes’ KDL

13 september 2019

15u23

Bron: ANP 0 Royalty Alle drie de zwangerschappen van prinses Madeleine (37) kwamen als verrassing. De Zweedse prinses kwam er bij Leonore (5), Nicolas (4) en Adrienne (1) pas laat achter dat ze in verwachting was, onthult Madeleine in het Zweedse tijdschrift Mama.

Toen Madeleine en haar echtgenoot Chris al twee kinderen hadden, besloot de prinses hem een puppy te geven voor zijn verjaardag. “Hij kreeg een hondenknuffel met daarbij een kaart waarop stond: gefeliciteerd met het nieuwe familielid. Chris trok wit weg en zijn mond viel open: wat, ben je alweer zwanger?, zei hij”, vertelt Madeleine in het magazine. De prinses stelde haar man gerust en vertelde hem dat hij een hond zou krijgen, om er twee weken later achter te komen dat ze in verwachting was van Adrienne. De komst van de nieuwe puppy werd dan ook uitgesteld.

Ook de geboorte van zoon Nicolas is een bijzonder verhaal. Madeleine was namelijk bang dat hij geboren zou worden tijdens de bruiloft van haar broer Carl Philip en Sofia. “Ik zat in de kerk en bleef maar denken: mijn vliezen moeten niet breken. Wat moet ik doen als mijn vliezen wel breken? Zal ik gewoon blijven zitten?.” De zorgen van de prinses bleken onterecht, een dag na het huwelijk werd Nicolas gewoon in het ziekenhuis geboren.

Madeleine en haar Brits-Amerikaanse echtgenoot verblijven sinds kort weer in Zweden. De twee verhuisden vorig jaar augustus samen met hun kinderen naar Miami. Daarvoor woonden ze ook in Londen.