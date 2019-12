Kersttoespraak zoals we koning Filip kennen: voorzichtig De koning snakt naar stabiliteit Marc Coppens

26 december 2019

00u00 0 Royalty De kerstboodschap van koning Filip was er één zoals we hem kennen: kort en voorzichtig. "Als je bezig bent met de tweede langste regeringsvorming in de Belgische geschiedenis wil je uiteraard geen aanstoot geven", zegt politiek analist Carl Devos (UGent).

Koning Filip raakte in zijn toespraak meerdere thema's aan, zoals het klimaat, de stijgende armoede en geweld. Als vader van vier tieners sprak hij ook zijn bekommernis uit over alcoholmisbruik bij jongeren. Over de politieke impasse waarin ons land verzeild is geraakt, zei hij: "Het is van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten."

200 dagen later...

"Zijn oproep voor een snelle regeringsvorming is geen verrassing", zegt politicoloog Carl Devos (UGent). "Ik vind dat koning Filip het heel zachtjes uitdrukt. Wat hij zegt, wordt natuurlijk onder een vergrootglas gelegd. Daarom is hij heel voorzichtig, zoals hij altijd al is geweest. De woorden 'zo snel mogelijk' zijn eigenlijk een understatement. Hij zou veel scherper kunnen zijn én nog diplomatisch blijven. De koning wenst al langer dat er een regering op de been wordt gebracht die een meerderheid heeft in de twee landsdelen. Dat blijkt ook uit zijn opdrachten en aanduidingen tijdens de voorbije tweehonderd dagen, waarbij het gros van de tijd werd besteed om de twee partijen langs beide kanten van de taalgrens, N-VA en PS, met elkaar te verzoenen."

Een akkoord, aub.

"Als je dat vanuit zijn perspectief als staatshoofd bekijkt, is dat zeer begrijpelijk. Wanneer er een federale regering zou komen met een sterke ondervertegenwoordiging langs Vlaamse kant - en dat zou wel eens kunnen - dan is dat geen investering in de stabiliteit van het land en dus ook niet van de monarchie. Als je dan weer vier jaar beleid krijgt dat niet wordt gedragen of heel fel wordt bevochten vanuit centrumrechts en rechts Vlaanderen, zou dat in 2024 wel eens heel raar kunnen uitdraaien. Daarom is het begrijpelijk dat hij in eerste instantie de twee grote blokken oproept om alstublieft een akkoord te vinden. Niet dat hij voor PS of N-VA wil rijden, maar gewoon omdat hij wil dat er een regering komt die een grote meerderheid heeft in de twee taalgroepen."

Van crisis naar crisis

Devos wijst erop dat Filip als koning nog maar nauwelijks federale stabiliteit heeft gekend. "Sinds de verkiezingen van 2007 hebben we de ene crisis na de andere gehad, met Leterme I, Van Rompuy en Leterme II", zegt Devos. "Daarna volgden vervroegde verkiezingen in 2010, waarna we een wereldrecord regeringsvorming hebben gehad. Die regering Di Rupo heeft het vervolgens wel helemaal uitgezongen in een verkorte legislatuur. Vervolgens hadden we de regering-Michel die vervroegd ten val kwam. Kortom: alleen maar politieke instabiliteit. Daarom kan ik me inbeelden dat de koning zoiets heeft van: 'Komaan, jongens, hoog tijd voor een federale regering.' En dat kan het best gebeuren als de twee grootste partijen erin zitten, ook al is dat moeilijk."