Katy Perry uit kritiek op trouwjurk Meghan Markle: "Ik zou nog een passessie hebben ingelast" DBJ

22 mei 2018

09u08 0 Royalty De trouwjurk van Meghan Markle (36) werd overal uit luid applaus onthaald, al kon het volgens de Katy Perry allemaal nét iets beter.

Volgens Katy past Meghan de jurk niet goed. Aan Entertainment Tonight vertelt ze: "Ik zou nog een passessie gedaan hebben.” Ze voegt daaraan toe: "Ik zal altijd de waarheid zeggen. Een passessie meer, maar ik hou van je.” Ook laat ze weten dat ze de trouwjurk van Catherine mooier vond dan die van haar schoonzus.

De zangeres is wel erg te spreken over Meghan als persoon. "Het is fantastisch wat ze allemaal doet, al haar werk voor goede doelen. Het feit dat ze een trotse feminist is, daar hou ik van. Ik steun haar en hou van haar en wens ze allebei het beste.”

Officieel met Orlando

Katy Perry leek overigens maandagavond op televisie haar hereniging met Orlando Bloom te bevestigen. De zangeres verklaarde in de finale van talentenjacht American Idol dat ze niet langer vrijgezel is.

Katy maakte de opmerking tijdens een gast in de show, Bachelorette-deelnemer Becca Kufrin. "Mag ik ook meedingen?", vroeg de zangeres op haar knieën aan de realityster, die in The Bachelorette mag kiezen uit verschillende mannen. "Ik ben niet vrijgezel, maar ik vind je evengoed leuk."

Alhoewel ze zijn naam niet noemde, lijkt het er wel heel sterk op dat de man in haar leven Orlando is. De exen werden de laatste tijd erg vaak samen gespot. Vorige maand reisden ze nog met z'n tweeën af naar Vaticaanstad, waar ze de paus ontmoetten.