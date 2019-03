Kate, William, Harry, Meghan en Charles betuigen hun steun na aanslagen MVO

15 maart 2019

16u50

Bron: ANP 1 Royalty Ook Prins Charles is diep geschokt door de aanslagen in Nieuw-Zeeland waarbij zeker 49 mensen omkwamen. “Mijn vrouw en ik zijn vreselijk ontsteld door het nieuws van de barbaarse aanslagen op twee moskeeën in Christchurch die resulteerden in het wrede en tragische verlies van zoveel mensen”, zegt Charles in een verklaring. Koningin Elizabeth zei eerder al “diep bedroefd” te zijn.

“Het is niet te geloven dat velen gedood en gewond geraakt zijn bij hun gebedsplaats. Onze welgemeende deelneming aan alle familieleden en geliefden van hen die het leven lieten”, vervolgt de Brit. “Deze afgrijselijke gruweldaad is een aanval op iedereen die vrijheid van religie, tolerantie, medeleven en gemeenschap koestert.”

De royal is ervan overtuigd dat de terroristische aanvallen niet gaan zorgen voor verdeeldheid in het land. “Ik weet dat de mensen van Nieuw-Zeeland nooit haat en verdeling zullen laten zegevieren over de dingen die hun dierbaar zijn.” Charles laat daarnaast weten te denken aan en te bidden voor de families van de slachtoffers, de hulpdiensten, de mensen van Christchurch en alle Nieuw-Zeelanders.

Ook prinsen William en Harry, en hun echtgenotes Kate en Meghan, zeggen dat ze allemaal tijd hebben doorgebracht in Christchurch en “hun openhartige, vrijgevige mensen”. Ze veroordelen het geweld tegenover de moslimgemeenschap, en noemen het “een weerzinwekkende aanval op een levenswijze die staat voor degelijkheid, intermenselijke relaties en vriendschap.”

“Niemand zou ooit bang moeten zijn om naar een heilige plaats te gaan”, klinkt het. “Onze harten gaan uit naar de families en vrienden van de slachtoffers de het leven hebben laten in Christchurch. We weten dat deze mokerslag en de rouw die daarop volgt, de mensen in Nieuw-Zeeland zal verenigen en dat ze zullen tonen dat een haatdragende daad als deze nooit opkan tegen medeleven en tolerantie.”