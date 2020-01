Kate vs. Meghan: zó verschillend werden ze wel degelijk behandeld door de Britse pers MVO

13 januari 2020

21u08 0 Royalty Meghan Markle heeft er genoeg van. Het ‘pestgedrag’ van de Britten was één van de voornaamste factoren die haar samen met echtgenoot prins Harry richting Canada deden vluchten. Haar verhaal is nochtans niet zo heel anders dan dat van Kate Middleton, haar voorgangster die trouwde met prins William. Het voornaamste verschil? Hoe de twee in de media werden afgeschilderd.

Een doodgewoon meisje dat verliefd werd op een prins, met een achtergrond én kledingstijl die totaal niet bij het strenge koningshuis past. Het kan zowel de beschrijving van Kate Middleton als Meghan Markle zijn. Het is ook geen geheim dat beide dames een giftige dosis commentaar van de Britse roddelbladen over zich heen kregen. Wie herinnert zich ‘Waity Katie’ nog? Het spottende bijnaampje van Middleton, dat ze kreeg van de lokale pers omdat William “er zo lang over deed” om haar ten huwelijk te vragen. Eens de twee wel degelijk in het huwelijksbootje gestapt waren, veranderde de manier waarop de media over haar sprak. De mooie, moderne Kate werd meteen een publieksfavoriet. Meghan had zich waarschijnlijk een een zelfde soort scenario verwacht toen zij met ring rond haar vinger kwam opdagen, maar het tegendeel was waar. Met slechts enkele voorbeelden kan men bewijzen dat Meghan - op z’n minst voor bepaalde kranten - aan een andere standaard moest voldoen dan Kate.

1. Babybuikje vasthouden

Je babybuik constant vasthouden, is dat vreemd of niet? Wanneer we twee headlines uit dezelfde krant naast elkaar leggen krijgen we in 2018 en in 2019 een compleet ander antwoord. In de eerste versie gaat het echter over de derde zwangerschap van Kate Middleton. Daar wordt er gesproken over Kate “die haar buikje lieflijk vasthoudt vlak voor ze op zwangerschapverlof vertrekt”. Wanner Meghan een jaar later hetzelfde doet tijdens haar zwangerschap van Archie, kan men er echter niet om lachen. “Waarom kan Meghan haar handen niet van haar babybuik afhouden? Is het trots, ijdelheid of gewoon geacteerd? Of misschien een gekke nieuwe techniek om een band te vormen?” Een heel andere invalshoek, voor exact hetzelfde voorval.

2. Het avocado fiasco

Als je een avocado eet, moet je je dan schuldig voelen? Wel, dat hangt er vanaf: heet je Kate of Meghan? Toen Meghan Markle in een interview liet vallen dat ze gek was op avocado’s, en dat die bovendien heel gezond zijn, draaide Express de kar in een héél andere richting: “Meghan Markle’s geliefde avocado’s worden gelinkt aan schending van mensenrechten, droogte en schaamte voor Millennials”, klinkt het daar. De import van avocado’s zou namelijk slecht zijn voor het milieu. Dat klopt inderdaad, maar een jaartje eerder kon dat de krant nog niets schelen. Toen verscheen er een gelijkaardig verhaal over Kate die worstelde met ochtendmisselijkheid. Express beschreef William toen als een prins op het witte paard, omdat hij zijn vrouw een mand avocado’s cadeau deed. Die zouden namelijk helpen tegen ochtendziekte...

3. Eigen fondsen

Deze week nog werd er luidop “schandaal” geroepen toen Meghan en Harry besloten om meer dan 100 patenten te nemen op bepaalde producten. Daarmee zouden ze hun eigen financiële onafhankelijkheid van het koningshuis kunnen garanderen. “Een royale geldgreep!”, klonk het. Diezelfde krant zag er echter veel minder graten in dat ook Kate en William hun eigen fondsen onderhouden, naast het geld dat ze nog steeds krijgen van de staat. “De hertog en hertogin van Cambridge hebben stiekem bedrijven die hun eigen merk beschermen”, luidt het veel milder. “Net zoals de Beckhams!”, wordt er zelf nog vol bewondering achterna geplakt.

4. Stijve bovenlip

Typisch Brits, of je er nu van houdt of niet: die ‘stiff upper lip’, ofwel de stijve bovenlip die staat voor een gebrek aan het tonen van emotie. Als we kijken naar een artikel uit The Sun in 2017, blijkt dat prins William werd geprezen voor het doorbreken van dat cliché. “Hij maakt korte metten met de stijve, traditionele houding”, klonk het. “Hij steunt zijn broer Harry, die toegaf hoeveel hij heeft afgezien na de dood van zijn moeder Diana."

Wanneer Meghan zich twee jaar later - vooruitgang, zou men toch denken? - aan hetzelfde schuldig maakt, is het hek van de dam. “Prins Harry en Meghan weigeren de afgesloten houding van de Britten over te nemen - is dat wel een goed idee? Ouders en kinderen die onze krant lezen weten het zo nog niet.” In het artikel wordt daarnaast nog verwezen naar de “Amerikaanse invloed” van Meghan, iets waar vele Britten het moeilijk mee hadden.

5. Kerk met een geurtje aan

Koninklijk huwelijk? Dan moet je zonder twijfel in één van de eeuwenoude kerken van Londen zijn. Voor William en Kate was dat Westminster Abbey, de place to be voor vele belangrijke koninklijke aangelegenheden. Enige nadeel: een kerk die zo oud is ruikt vooral naar het stof en het vocht. Kate loste dat op door er talrijke geurkaarsen te laten plaatsen. Briljant, zo dacht de Britse pers. Ze zochten zelfs naar het exacte merk dat werd gebruikt, zodat ze het konden aanprijzen bij hun lezers.

Wanneer Meghan enige jaren later dan weer vroeg om luchtverfrissers die de al even vochtige St. George’s Chapel aangenamer te doen ruiken, werd dat omschreven als “dictatoriaal”. Maar geen nood: “Het paleis heeft néé gezegd”, trapt de Daily Mail nog na.

6. Dodelijke bloemen

Hoe schattig, dat Meghan en Kate dezelfde soort bloemen in hun boeketjes hebben gebuikt... of net niet? Waar Kate nog werd geprezen om de mooie symboliek van haar ruiker, werd er tijdens het huwelijk van Meghan naarstig gezocht naar een reden om diezelfde bloemen af te kraken. Het ging meebepaald over de ‘Lily of the valley’, ofwel het meiklokje. Die plant zou giftig zijn voor kleine kinderen - maar enkel wanneer hij wordt opgegeten. Toch noemde de Britse pers het “een gevaarlijke, onverantwoordelijke” beslissing om de meiklokjes ook in het hoofdtooisel van Meghans bruidmeisjes te verwerken. Het stuk kopte zelfs: “Hoe Meghans bloemen het leven van prinses Charlotte misschien in gevaar brachten”. Onderaan het artikel wordt wel vluchtig vermeldt dat zo goed als al Meghans voorgangers diezelfde bloemen gebruikten tijdens hun huwelijk.

7. (Mode)koningin

Je hip en trendy kleden, laat dat nu iets zijn waar zowel Kate Middleton als Meghan Markle absolute experten in waren vanaf het begin. Hoewel Kate haar eerder gewaagde kledingstijl van voorheen moest ruilen voor eentje die meer geschikt was voor het koningshuis, wordt ze vandaag nog altijd de hemel in geprezen omdat ze toch haar eigen, moderne zelf bleef. “Ze ziet er fantastisch uit”, schreef de Daily Mail vorig jaar nog. Diezelfde modecriticus, Sarah Vine, vond een maandje later alweer dat ze te vroeg had gesproken. Want de hippe, moderne kledingstijl van Meghan - waarmee ze trouw bleef aan haar Amerikaanse zelf - kon dan weer niet door de beugel. “Mijn memo aan Meghan?”, klonk het. “Wij Britten prefereren nog altijd échte royalty boven fashion royalty."