Kate verklapt de lievelingskleur van prinses Charlotte MVO

07u36 0 Photo News Royalty De favoriete kleur van de tweejarige prinses Charlotte, de dochter van prins William en Kate Middleton, is roze. Dat verklapte haar moeder dinsdag tijdens een werkbezoek aan een kinderdagverblijf in Londen.

De zwangere Kate sprak met de zesjarige Nevaeh, die de koninklijke gast een boeket mocht aanbieden. ''Ze vroeg me wat mijn favoriete kleur is'', zei het meisje met de roze jurk. ''Ik antwoordde roze en zij vertelde dat dit ook Charlottes lievelingskleur is."

Het kindercentrum dat Kate dinsdag bezocht is meer dan een kinderdagverblijf. Het centrum biedt ouders ook zwangerschapszorg en ondersteuning als ze bijvoorbeeld kampen met een postnatale depressie. Kate sprak met ouders over hun ervaringen met de extra diensten van het kindercentrum.

Kate kwam op bezoek als beschermvrouwe van 'Family Action', een Britse organisatie die gezinnen in nood in heel Groot-Brittannië steun biedt om armoede, achterstand en sociaal isolement te bestrijden.