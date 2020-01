Kate smelt bij het zien van baby’s, maar “William wilt geen kinderen meer” LV

16 januari 2020

15u50

Bron: ANP 0 Royalty Het gezin van prins William en zijn vrouw Catherine is met de drie kinderen Louis (1), George (6) en Charlotte (4) compleet. Prins William (37) wil niet nog meer kinderen, zou Catherine woensdag hebben gezegd tegen belangstellenden tijdens een bezoek aan Bradford.

In gesprek met een royaltyfan, die de hertogin na iedere geboorte een felicitatiekaartje stuurde, onthulde de 38-jarige Catherine dat het onwaarschijnlijk is dat haar gezin in de toekomst nog wordt uitgebreid met een vierde kindje.

"Ik denk niet dat William nog meer kinderen wil", zei Catherine volgens People. Vorig jaar gaf de hertogin van Cambridge nog toe dat kleine kinderen haar al snel doen denken aan gezinsuitbreiding. Ze smelt bij het zien van baby's.



De hertog en hertogin van Cambridge traden woensdag voor het eerst in het openbaar na een tumultueuze week waarin de kwestie rondom prins Harry naar buiten kwam. Daar lieten ze volgens omstanders niets van merken.