Kate Middleton ziet er slanker uit dan ooit en dat zaait ongerustheid bij royaltyfans TDS

18 januari 2020

10u00

Bron: Twitter/Quora/Radar Online 2 Royalty Prins William (37) en zijn vrouw Kate Middleton (38) zijn voor het eerst in bijna twee maanden weer met elkaar op pad gegaan. De hertog en hertogin van Cambridge lieten zich zien in Bradford, waar ze voor het eerst in het openbaar traden na de tumultueuze week waarin de kwestie rondom prins Harry naar buiten kwam. Hoewel het koppel met een brede glimlach de menigte begroette, ontstonden er onder de aanwezigen toch zorgen over de steeds smaller ogende taille van de hertogin. En ook via sociale media vragen royaltyfans zich af of er iets aan de hand is.

Toegegeven: Kate Middleton was altijd al mager van nature. Maar nu er op korte tijd enkele nieuwe beelden zijn opgedoken waarop de hertogin zichtbaar vermagerd te zien is, maken verschillende royaltyfans zich toch zorgen over haar gezondheid. De bal ging aan het rollen toen Kensington Palace nieuwe portretten van Middleton deelde voor haar 38e verjaardag. Catherine was voor de foto gekleed in een spijkerbroek, een blauwwit geruit shirt en een lichtgrijze trui. De foto leek te zijn genomen bij Anmer Hall, het landhuis van William en Kate in Norfolk. “Bedankt iedereen voor alle lieve berichten op de verjaardag van de hertogin van Cambridge”, luidde het bijschrift bij de foto. Kate werd massaal gefeliciteerd, al kwam ook haar figuur ter sprake in de commentaren.

“Gelukkige verjaardag aan onze wel erg magere (toekomstige) koningin Kate Middleton”, reageerde iemand. Of ook: “Geniet van het leven. Je bent onze toekomstige koningin maar ik hoop wel dat je niet meer zo ‘vel over been’ zal zijn als die tijd aanbreekt”, “Ik mag hopen dat de hertogin van Cambridge niet zo dun is in het echt als ze lijkt” en “Kate is zo mooi. Ik vind haar echt leuk. Ik weet niet zeker of ik ‘een type’ heb, maar als dat zo was, zou het waarschijnlijk Kate zijn. Mijn enige kritiek is dat ze tegenwoordig te mager is. Ik vond het beter toen ze nog een normaal lichaamsgewicht had.”

(lees verder onder de foto)

‘Wat is er aan de hand?’

Niet alleen op Twitter en Instagram, maar ook op het bekende online forum Quora beroert de taille van Kate de gemoederen. Er werden allerlei discussies geopend, gaande van ‘Vind jij dat de hertogin van Cambridge te dun is?’, over ‘Is het gezond om zo mager te zijn als Catherine, hertogin van Cambridge?’ tot ‘Lijdt de hertogin van Cambridge aan een eetstoornis?’ Heel wat royaltyfans geven hun mening op het forum, al valt vooral op dat het merendeel in de bres springt voor de vrouw van prins William.

Zo schrijft iemand: “Het is gemakkelijk om naar Catherine te kijken en te zeggen dat ze te mager is, terwijl ze er werkelijk gezond uitziet. Haar haar is glanzend, haar gezicht is niet ingevallen en ze heeft voldoende spieren.” Een andere royaltyfan treedt bij: “Naar mijn mening is de hertogin van Cambridge gewoon een mooie vrouw. Ze heeft stijl, elegantie en is gracieus. Haar gewicht is niet mijn zaak, hoewel ik denk dat het prima is. Ik ga er ook van uit dat de koninklijke familie privé-artsen raadplegen. Moest een dokter denken dat ze ondergewicht heeft kan ik mij voorstellen dat hij/zij de eventuele zorgen met de hertogin zou hebben besproken.” En nog een ander stelt: “Je bent alleen te dun als je ongezond bent. Kate is altijd vrij slank geweest, al vanaf haar verloving. Haar gewicht schommelt nu eenmaal zoals dat van andere mensen. De druk om er perfect uit te zien in het openbaar is ongelooflijk intens en niemand wil worden behandeld zoals Sarah Ferguson, die destijds door de media tot ‘Duchess of Pork’ werd gedoopt.”

(lees verder onder de foto)

Ook William bezorgd?

Volgens de Amerikaanse website Radar Online zouden de zorgen ook prins William niet ontgaan gaan. Volgens een koninklijke bron zou de prins zijn vrouw proberen op te dragen weer enkele kilo’s bij te komen. “Kate werkt zichzelf krom en slaat de laatste tijd veel maaltijden over”, klinkt het. “Hoezeer hij ook probeert om haar niet te forceren, wil William er zachtjes op wijzen dat het tijd is om iets te doen aan deze slechte gewoonte waar ze aan gewend is geraakt.”

Radar Online bericht ook dat William en Kate in de toekomst nog meer verantwoordelijkheden zullen krijgen binnen de monarchie, nu prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben besloten afstand te nemen van de koninklijke familie. “Het schema van Kate zal dus alleen maar intenser worden nu de koningin meer dan ooit op hen zal rekenen”, klinkt het. “Het gewicht van de hertogin is een kwestie die al jaren moet aangepakt worden.”