Kate Middleton wil thuis bevallen "om de chaos te vermijden" MVO

22 januari 2018

10u22

Bron: ANP 7 Royalty Kate Middleton en prins William verwachten hun derde kind. Deze keer zou Kate liever thuis bevallen dan in het ziekenhuis.

De hertogin van Cambridge zou het ziekenhuis graag mijden om de 'chaos' te voorkomen die haar bevallingen de laatste twee keer meebrachten. Vrienden van Middleton verklaren dat ze liever in Kensington of Sandringham Palace zou bevallen. "Ze heeft het al besproken met William en die ziet het ook wel zitten", klinkt het. "Een thuisbevalling zou dan ook leuk zijn voor hun andere kinderen, George en Charlotte."

Ook het ziekenhuis zelf zou baat hebben bij de keuze. In dat geval zou er namelijk niets veranderd moeten worden aan de dagelijkse routine van het hospitaal. Een koninklijke bevalling zet zo'n instelling namelijk grondig op zijn kop, niet in het minst door de pers die telkens massaal toestroomt en voor de deur bivakkeert. Door een thuisbevalling in te lassen zou al die drukte voorkomen kunnen worden.