Kate Middleton wil graag nog een kindje, amper 10 maanden na de geboorte van haar jongste zoon KD

02 maart 2019

14u14

Bron: People 0 Royalty Kate Middleton (37) zou graag nog een vierde kindje krijgen. Althans, dat zou ze gezegd hebben tegen een voorbijganger in Noord-Ierland. Kate liet de man weten dat het zien van zijn schattige baby haar deed verlangen naar nog een kindje. Dat schrijft People. Het Britse koningshuis heeft nog niet gereageerd op het grote aantal nieuwsberichten omtrent het korte gesprek.

Nadat Kate de man en zijn baby begroet had, zou ze de vader gezegd hebben dat het zien van de baby haar deed verlangen naar nog een kindje. Toen de man haar vroeg of ze echt nog een vierde kindje wou, lachte de hertogin even. “Ik denk dat William zich zorgen zou maken", reageerde Kate, althans volgens de bron. Of er dus nog effectief een vierde baby voor het koppel komt, is nog de vraag. Het stel wordt binnenkort wel nonkel en tante van het kindje van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle.

Kate en William hebben drie kinderen, namelijk prins George (5), prinses Charlotte (3) en prins Louis (10 maanden). Hun oudste zoon is de derde in lijn voor de troon. Enkel zijn vader, prins William, en grootvader, prins Charles, gaan hem voor in de rangorde.