Kate Middleton verrast jarige prins William met familiefoto's

21 juni 2020

16u12

Bron: ANP 0 Royalty Ter ere van de 38e verjaardag van prins William en omdat het Vaderdag is in het Verenigd Koninkrijk, heeft Kensington Palace zondag twee nieuwe foto’s van de jarige met zijn kinderen gepubliceerd.

De foto’s zijn eerder deze maand gemaakt door zijn vrouw Catherine. Daarop is te zien hoe de hertog van Cambridge met zijn kroost op een schommel zit en lachend de camera inkijkt. De kleine prins Louis zit op Williams knie terwijl prinses Charlotte en prins George respectievelijk naast en achter hun vader op het plankje staan. Op de tweede foto ligt William lachend op zijn buik in het gras met zijn kinderen op de rug.

De schommel in de tuin van Anmer Hall waar William en de kinderen op zitten was overigens een huwelijkscadeau van Williams vader, prins Charles. De ene kant van het plankje is ingegraveerd met de woorden William & Catherine. Op de andere kant staat hun trouwdatum, 29 april 2011.