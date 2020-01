Kate Middleton mist haar hechte band met schoonbroer Harry: “Ze is bang dat ze nooit meer close met hem zal zijn” MVO

31 januari 2020

19u37

Bron: Daily Mail 1 Royalty Je zou het bijna vergeten na al het Megxit-drama van de voorbije weken, maar er was een tijd dat prins Harry (35) en zijn schoonzus Kate Middleton (38) de allerbeste maatjes waren. De hertogin van Cambridge kijkt met heimwee terug naar die periode, zo onthult een insider aan Us Weekly.

“Ze mist haar hechte band met Harry”, klinkt het. “Vroeger trok hij vaak op met zijn broer William, en dus ook met Kate. Het waren dikke maatjes, dat kan je ook zien op de foto’s die destijds van hen werden genomen. Maar ja, dat was voor de komst van Meghan, zij heeft alles veranderd...”

Kate en Harry waren inderdaad vaak zij aan zij te zien tijdens officiële uitstapjes, waarbij William zich met andere staatshoofden moest bezighouden. “Kate en Harry hielden elkaar dan gezelschap. Hij maakte grapjes en bracht Kate aan het lachen. Een welkome afleiding tijdens een job die over het algemeen nogal saai genoemd kan worden.” Maar ook in hun vrije tijd waren de twee niet van elkaar weg te slaan. Samen met William bezochten ze vele voetbal- en rugbymatchen. Ze woonden ook vlak bij elkaar in Westminster: Harry was kind aan huis bij de toekomstige koning en diens echtgenote.

Tranen

Nu Harry samen met zijn vrouw Meghan Markle naar Canada is verhuisd, voelt de achtergebleven hertogin meteen het gemis. “Ze heeft al tranen gelaten om zijn vertrek”, onthult de insider. “Ze wou dat ze met hem kon praten, en vreest dat ze nooit meer close zullen zijn.” Nu ze in verschillende landen verblijven, zal het wel degelijk veel moeilijker worden om een hechte band te onderhouden.

En dat is niet de enige reden waarom het vertrek van Harry zijn schoonzus stress bezorgt. “Kate is vanaf nu gebombardeerd tot hét uithangbord van het Britse koningshuis. Ze moet alle negativiteit die Meghan en Harry veroorzaakt hebben doen vergeten, en de Britten herinneren aan alle goede kanten van de monarchie - die zij volgens William en de Queen perfect belichaamt. Ze is dankbaar voor het vertrouwen, maar voelt ook de druk. Bovendien is ze bang dat haar gezinsleven eronder zal gaan lijden.”

Vete

Sinds Harry’s verloving met Meghan is zijn band met William en Kate nooit meer hetzelfde geweest. Gezien William zijn twijfels had bij de Amerikaanse Meghan, ontstond er een vete tussen de twee die jarenlang bleef aanhouden. Ook Kate en Meghan werden nooit echt vrienden. “Kate heeft Meghan er verschillende keren op moeten wijzen dat ze in een koningshuis was, niet op een VIP-party waar ze alles mocht eisen wat ze wilde. Kate vreesde eigenlijk al vanaf het begin dat Meghan de reputatie van de monarchie zou schaden."

Begin deze maand hebben de broers die ruzie éindelijk bijgelegd. “William en Harry zijn in het grootste geheim met elkaar gaan praten, los van de officiële gesprekken over de Megxit. Ze wilden niet uit elkaar gaan in ruzie, want dan zou de vete waarschijnlijk nooit opgelost worden.”

Maar hoewel iedereen vandaag terug door één deur kan, vreest Kate dat het nooit nog zal worden zoals vroeger. “Heel jammer eigenlijk. Zo is ze nu niet alleen een betrouwbare collega, maar ook een goede vriend kwijt.”

