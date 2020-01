Kate Middleton geeft toe: "Ik voelde me zo eenzaam na de geboorte van George” SDE

23 januari 2020

07u54

Bron: Mirror 0 Royalty Ook voor royals kan het leven als kersverse moeder eenzaam zijn. Dat heeft Kate Middleton (38) toegegeven bij een bezoek aan een kinderdagverblijf in Cardiff.

Kate Middleton ging woensdag op bezoek bij het Ely and Caerau Children’s Centre in Cardiff, waar ouders en hun kinderen terecht kunnen voor opvang en een praatje. “Had ik maar zoiets gehad", zuchtte de hertogin van Cambridge. “In dat eerste jaar, toen ik net bevallen was van George, werkte William nog voor de Search and Rescue. We kwamen hierheen, en ik zat samen met een piepkleine baby in het midden van Anglesey (een eiland in Wales, red.). Het was zo eenzaam, zo afgesloten.” En ze voegt eraan toe: “Er was geen familie in de buurt, en William deed nachtshiften.”

In een gesprek met moeder Rhi vertelde Kate: “Tegenwoordig zijn zo veel families verspreid over het hele land. Het is veel moeilijker om op de andere generaties te rekenen voor steun.” Dat beaamde Rhi, en ze voegde eraan toe: “Daarom kan je naar hier komen, en tegen de mensen zeggen: ‘Ik heb niet geslapen’.” “En dan antwoordt iedereen: ‘Ik ook niet!’", lachte Kate. “Het maakt het normaal. Niemand gaat je daarom scheef bekijken.”

Toch heeft Kate ook warme herinneringen aan haar periode in Wales. Ze liet weten dat ze niet kan wachten om ook haar twee andere kinderen, Charlotte en Louis, eens mee te nemen. “We gaan zeker eens een reisje maken naar Anglesey.”