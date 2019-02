Kate Middleton geeft toe dat ze heel wat te leren had als moeder: “Ik was erg naïef” DBJ

14 februari 2019

09u18 0 Royalty Hertogin Kate Middleton (37) moest naar eigen zeggen nog veel leren toen ze net moeder was. “Ik was erg naïef als ouder over hoe ontzettend belangrijk de eerste jaren zijn voor de verdere ontwikkeling van kinderen”, zei de hertogin van Cambridge woensdag tijdens een gesprek met onderwijs- en zorgprofessionals, schrijft het Amerikaanse tijdschrift People.

“Het is cruciaal dat iedereen die betrokken is bij die belangrijke tijd - leraren, ouders en verzorgers - het goed doen”, zei de echtgenote van prins William. De Britse denkt daarnaast dat het belangrijk is dat alle leraren voldoende training krijgen om om te gaan met geestelijke gezondheidsproblemen en die kennis doorgeven aan ouders en verzorgers. “Het belang van het opbouwen van relaties, empathie en het omgaan met weerstand is bijvoorbeeld ook iets waar thuis aan gewerkt kan worden.”

Ook tijdens een toespraak die ze tijdens de conferentie hield benadrukte Catherine het belang van emotionele ontwikkeling van kinderen. “Wat we hier allemaal vandaag hebben besproken, brengt echt de vitale rol aan het licht van leraren bij het ondersteunen van de geestelijke gezondheid van onze jongste kinderen”, zei ze. “In de afgelopen acht jaar dat ik met goede doelen werk, leer ik keer op keer van experts dat de oorzaak van zoveel hedendaagse sociale problemen zijn oorsprong vindt in de eerste jaren van iemands leven.”

Elegant roze

Het gesprek dat ze woensdag bijwoonde in Londen maakte deel uit van een conferentie over de aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen op scholen en de bevordering van het welzijn van leerlingen. Ze kwam er spreken in een elegante roze jurk van Gucci en glinsterende pumps van Oscar de la Renta.