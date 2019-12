Kate Middleton duwt prins William van zich af: is de liefde bekoeld? LV

19 december 2019

19u37 0 Royalty Fans van het koninklijke echtpaar prins William (37) en Kate Middleton (37) stemden enthousiast af op de kerstpecial ‘A Berry Royal Christmas’, een variant van Bake Off waar de royals aan meewerkten. De aflevering kwam echter in opspraak, want lijkt niet zo happig te zijn op lichamelijk contact van manlief William.

William en Kate trokken hun bakschorten aan voor de kerstspecial van Marry Berry, tot groot genoegen van hun fans. Maar oplettende kijkers merkten op dat de Hertogin iets opvallend deed. Wanneer William zijn hand op de schouder van Kate wil leggen, schudt ze die subtiel van zich af. Is de liefde bekoeld, of houden de regels van het koningshuis haar tegen?

Het koppel toonde nog nooit echt affectie in het openbaar. Volgens de koninklijke regels blijven de twee steeds formeel. Of dat ook hier het geval was, is nog maar de vraag. Er doen al langer geruchten de ronde dat het niet meer zo goed botert tussen William en Kate, en daar zou dit moment wel eens bewijs van kunnen zijn.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk Caitlin McBride(@ mcbride_caitlin) link