Kate Middleton confronteert Prins Andrew: “Blijf uit de buurt van mijn kinderen!”

10 september 2019

17u00

Bron: National Enquirer 0 Royalty De vermeende banden tussen de Britse prins Andrew (59) en de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein blijven aan beide kanten van de oceaan de gemoederen beroeren. De zaak bezorgt ook de leden van de Britse koninklijke familie heel wat kopzorgen, zo stellen paleismedewerkers van Buckingham Palace in Amerikaanse media. Kate Middleton heeft volgens hen haar oom Andrew gewaarschuwd om “ver weg te blijven van haar gezin”.

Volgens de koninklijke medewerkers was Kate Middelton zo bezorgd over de escalerende situatie met prins Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth, dat ze om crisisberaad op Buckingham Palace zou gevraagd hebben. Tijdens de familievergadering, waar Andrew trouwens ook zelf aanwezig was, zou Middelton geëist hebben dat er een strategie wordt uitgetekend om de situatie aan te pakken, nu Andrew het imago van de Britse koninklijke familie eigenhandig de dieperik in sleurt door zijn banden met Epstein.

Andrew zou zich zo goed als mogelijk hebben verdedigd tijdens het spervuur van vragen. Maar de gemoederen tussen de prins en Kate Middleton raakten danig verhit, waarna zij haar oom verwittigde. “Kate werd heel kwaad en riep: ‘Blijf uit de buurt van de kinderen! Je gedrag is walgelijk’” Ook de Queen zou haar zorgen hebben geuit: zij zou haar favoriete zoon op de vingers hebben getikt voor de vele schandalen waarin hij de afgelopen jaren verwikkeld in is geraakt.

Steeds meer bewijslast

Het koningshuis zou evenwel reden hebben om verontrust te zijn, gezien steeds meer details over de contacten tussen Andrew en Epstein, die zich op 10 augustus in een New Yorkse cel van het leven beroofde, aan de oppervlakte komen. Zo raakte intussen bekend dat Andrew en de miljardair elkaar op zijn minst zeven keer hebben ontmoet. Gerechtelijke documenten onthulden daarnaast dat Prins Andrew samen met ex-miss Rusland Anna Malova heeft gevlogen in een privéjet van Epstein, de twee maakten een bedenkelijke reis naar de Caraïben.

En dan is er nog vermeend slachtoffer Virginia Roberts, die beweert dat ze als ‘seksslavin’ werd geronseld, en dat ze gedwongen werd om seks te hebben met Andrew. Dat zou drie keer zijn gebeurd tussen 1999 en 2001: één keer in Londen, één keer in Epsteins huis in New York en één keer op een eiland in de Caraïben. Virginia zegt dat ze gewelddadig werd beroofd van haar jeugd door Epstein en de Britse prins.

Wat nu?

De Britse royals breken zich intussen het hoofd over de situatie. Een opmerkelijk contrast met de officiële verklaring van Buckingham Palace, die elke betrokkenheid van de prins nochtans ontkende en de aantijgingen altijd heeft afgedaan als “vals en ongefundeerd”. “Zijne Koninklijke Hoogheid veroordeelt de uitbuiting van ieder mens, en de suggestie dat hij zulk gedrag zou goedkeuren, er deel aan zou nemen of daartoe zou aanzetten is weerzinwekkend”, lieten zij weten.

En ook Andrew heeft zijn onschuld altijd volgehouden. De prins liet in een officiële verklaring weten dat hij met “ontzetting” kennis genomen van de recente aantijgingen van seksueel misbruik door zijn voormalige vriend Jeffrey Epstein. De hertog van York kwam met de verklaring nadat er foto’s uit 2010 van hem waren opgedoken bij de voordeur van de woning van Epstein in New York. De prins stelde dat hij Epstein sinds 1999 kent. Hij liet weten dat hij Epstein één tot twee keer per jaar zag en dat hij tijd heeft doorgebracht in een aantal verblijven van de multimiljonair. “Tijdens de beperkte tijd die ik met hem doorbracht ben ik nooit getuige geweest van gedrag dat vervolgens leidde tot zijn arrestatie.” Verder stelde Andrew dat het hem spijt en dat het een fout was om contact te houden met Epstein nadat die in 2008 was veroordeeld voor seksueel misbruik.

‘Onmogelijk’

De Britse advocaat Peter Garsden, die zich specialiseert in kindermisbruik, stelt dat het echter onmogelijk is dat prins Andrew niet op de hoogte was van het misbruik. “Ik heb nog geen seconde getwijfeld het feit dat er werkelijk niemand is die gelooft dat prins Andrew niets afwist. “Geen wonder dat Kate Middleton haar oom heeft gevraagd om bij haar en de kinderen weg te blijven.”