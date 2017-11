Kate mag lievelingskost prins William niet eten MVO

17u22 0 epa Prins William en zijn vrouw Kate Middleton. Royalty Prins William heeft vrijdag zijn favoriete gerecht uit eigen keuken onthuld. Laat dat nu net iets zijn wat zijn zwangere vrouw, Catherine, voorlopig niet mag eten.

William woonde vrijdag een benefiet bij waar geld werd ingezameld om 150 slaapplaatsen voor dakloze jongeren te financieren. Een onderdeel van de geldinzameling was een kookwedstrijd. William proefde van alle gerechten voor hij een winnaar aanwees.

''Ik hou zelf ook wel van koken, maar ik ben er niet zo goed in," zei de prins. ''Ik ben gek op geroosterd vlees. Dat maak ik graag wanneer ik thuis ben. Kip bijvoorbeeld, of een steak. Ik hou van medium rare. Half rauw. Het mag van mij nog wel een beetje leven", lachte de Duke of Cambridge.

Zijn favoriete gerecht zal hij voorlopig helaas niet aan zijn echtgenote kunnen voorschotelen. De vier maanden zwangere Kate moet tijdens haar zwangerschap wegblijven van rood vlees.