Kate gaat de strijd met Meghan aan: vaker in het openbaar en meer aandacht voor haar uiterlijk DBJ

29 november 2018

18u01

Bron: TMZ 0 Royalty Kate Middleton (36) schakelt een versnelling hoger in haar rol als prinses. Volgens TMZ spendeert de hertogin van Cambridge sinds de komst van Meghan Markle veel meer aandacht aan het uiterlijk en verschijnt ze vaker in het openbaar.

Catherine bezoekt meer events dan voorheen en terwijl ze dat doet, besteedt ze veel meer aandacht aan haar uiterlijk dan voorheen. Dat zeggen verschillende bronnen aan de Amerikaanse website TMZ. Die upgrade aan haar uiterlijk gaat niet alleen over kleding, maar ook om haar kapsel, haar sieraden, make-up, kortom, het hele plaatje. Ze zou zich volgens de bronnen meer willen laten zien nu Meghan zo in de spotlights staat.

Een voorbeeld dat de website aanhaalt is het laatste staatsbanket waarop Kate de show stal met een heel andere look dan wat we van haar gewoon zijn. Ze droeg de favoriete tiara van prinses Diana, een chique ketting en een nieuwe jurk van Alexander McQueen.

Ook op de zeventigste verjaardag van prins Charles verschilde haar look danig met voorgaande jaren. Ze droeg haar haar omhooggestoken, had een blote schouder en droeg erg glimmende, peperdure oorbellen. Ook Meghan droeg haar haar opgestoken tijdens dat feest.

De verandering van look komt in een tijd dat Meghans reputatie te lijden heeft onder geruchten over spanningen tussen Meghan en Catherine en William en Harry. Bovendien zijn ook drie van Meghan en Harry’s de afgelopen tijd vertrokken.