Jurk van Meghan Markle vliegt (alweer) de deur uit MVO

06 augustus 2018

16u47

Bron: ANP 1 Royalty Club Monaco kan tevreden zijn. Meghan heeft zaterdag op haar verjaardag voor een stormloop gezorgd op de website van het modemerk, dat sinds 1999 eigendom is van Polo Ralph Lauren. Volgens Britse media was de vierkleurige Shoanah-jurk die de hertogin van Sussex droeg bij het huwelijk van haar man's vriend Charlies van Straubenzee binnen de kortste tijd uitverkocht.

De veelgelaagde jurk zou zo'n 450 euro hebben gekost. Voor volgers van de modetrends van Meghan, voormalig actrice, geen onoverkomelijke prijs. Verschillende bladen spoorden hun lezers dan ook meteen na het verschijnen van de eerste foto's van Meghan bij het huwelijk aan om snel te beslissen. "De jurk is nog verkrijgbaar", meldde Harper's Bazaar op de website.

Club Monaco pikte graag een graantje mee en maakte via Twitter wereldkundig dat Meghan een kledingstuk van het modemerk droeg: "De prachtige Meghan Markle in onze Shoanah-jurk op een bruiloft in Surrey, Engeland vandaag - wat ook haar verjaardag is", aldus de tweet.

Echtgenoot prins Harry viel ook op. Oplettende fotografen zagen dat er een flink gat zat in de zool van zijn schoen, hetgeen op sociale media ook weer een stroom reacties uitlokte. Het schoenenmerk zal die aandacht minder prettig hebben gevonden.