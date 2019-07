Jurist van arbeidsrechtbank: “Laurent en Astrid worden gediscrimineerd” MVO

15 juli 2019

07u29

Bron: De Standaard 6 Royalty “Prins Laurent en prinses Astrid worden minder goed behandeld dan andere Belgische burgers”, dat is de conclusie die Charles-Eric Clesse, auditeur bij de arbeidsrechtbank in Henegouwen, trok in vakblad JTT.

“Het recht op arbeid en het recht op sociale zekerheid zijn fundamentele rechten, ingeschreven in internationale verdragen en in de Belgische grondwet”, schrijft hij daar. “De ontvangers van een koninklijke dotatie worden op basis van hun geboorte verschillend behandeld. Het is een bron van discriminatie, waardoor ze minder goed behandeld worden. Als de wet niet wordt aangepast, kunnen zij hun zaak bepleiten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

Prinses Astrid en Prins Laurent mogen namelijk niet werken. Als ze dat wel doen, verliezen ze hun dotatie van 300.000 euro. Dat is discriminatie, klinkt het. “Iedereen in dit land mag meerdere jobs uitoefenen, maar zij niet. Bovendien dragen ze niet bij aan de sociale zekerheid, waardoor ze bijvoorbeeld ook geen kinderbijslag krijgen en geen recht hebben op een invaliditeitsuitkering.”

Akkoord, maar ze krijgen dan toch wel 300.000 euro? Ook dat moeten we volgens Clesse in perspectief zien. “Van die dotatie is er maar 90.000 euro echte bezoldiging, wat een heel normaal brutojaarloon is voor een gezin in België. Dat is 4.000 euro netto per maand voor een gezin van vijf.”