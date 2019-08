Juridische documenten onthullen: “Britse prins Andrew randde vrouw aan in huis van miljardair Epstein” TDS

11 augustus 2019

09u31

Bron: ANP 40 Royalty Net na bekend werd dat zijn oude vriend Jeffrey Epstein (66) zich van het leven zou hebben beroofd, komt de Britse prins Andrew (59) zelf ook ongunstig in het nieuws. De tweede zoon van koningin Elizabeth wordt volgens diverse media beschuldigd van seksueel wangedrag tijdens een bijeenkomst in het huis van Epstein.

Volgens de vrijgekomen rechtbankpapieren vond het incident plaats in 2001. Het slachtoffer in kwestie zou de jonge universiteitsstudente Johanna Sjoberg zijn geweest. Volgens haar zou prins Andrew zijn hand op haar borst hebben gelegd in het appartement van Epstein in New York.

Het Britse koningshuis heeft de beschuldigingen volgens de BBC resoluut van de hand gedaan. “Iedere suggestie van ontoelaatbaar gedrag met minderjarigen is absoluut niet waar.”

De documenten zijn onderdeel van een zaak uit 2015, waarin de Britse socialite Ghislaine Maxwell, tevens een vriendin van prins Andrew, voor de rechter werd gesleept omdat zij minderjarige meisjes voor Epstein zou hebben geregeld.