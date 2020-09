Juan Carlos denkt aan snelle terugkeer naar Spanje BDB

27 september 2020

12u32

Bron: ANP 0 Royalty De voormalige k oning Juan Carlos (82) keert op korte termijn uit Abu Dhabi terug naar Spanje. Dat is de stellige overtuiging van enkele intimi van de gepensioneerde vorst. Volgens journalist Carlos Herrera, die al jaren goede contacten heeft met Juan Carlos, is zelfs al een datum gekozen: 12 oktober. Niet geheel toevallig de Spaanse nationale feestdag.

Een andere vriend van de koning, Pepe Fanjul, bevestigt dat de koning snel terugkeert, zonder echter precies te weten wanneer. Enkele Spaanse media suggereren dat Juan Carlos voor 17 oktober wil terugkomen om deel te kunnen nemen aan de zeilwedstrijden in de 6-meterklasse voor de kust van Sanxenxo, waar de door hem gebruikte boot Bribon zijn thuishaven heeft.

Het paleis bewaart intussen het stilzwijgen over de plannen van de oud-vorst die begin augustus besloot Spanje te verlaten. Dat deed hij nadat hij bijna dagelijks negatief in het nieuws kwam wegens vermeende omkoping en corruptie. In Zwitserland en bij het Spaanse Hooggerechtshof lopen onderzoeken naar de geldstromen rond de koning-emeritus, maar hij is niet in staat van beschuldiging gesteld en wordt ook niet als verdachte aangemerkt.

Juan Carlos (83) liet bij zijn vertrek, dat tot stand kwam na druk van zijn zoon Felipe, weten dat hij slechts tijdelijk in het buitenland zou blijven. Hij koos voor Abu Dhabi als bestemming, maar daar heeft hij in het luxueuze Emirates Palace Hotel niets om handen. Volgens zijn vrienden mist Juan Carlos het leven in Spanje en denkt hij daarom aan zijn terugkeer.

