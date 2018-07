Juan Carlos beschuldigd van fiscaal gesjoemel: "Hij gebruikte mij alleen om zichzelf te verrijken" SD

Bron: ANP 1 Royalty Koning Juan Carlos (80) van Spanje wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vermeende minnares heeft gebruikt om belasting op onroerend goed te ontduiken. Dat schrijft OK Diario op basis van een rapport. Volgens de Spaanse krant liet het gepensioneerde staatshoofd prinses Corinna van Sayn-Wittgenstein verschillende panden in het buitenland kopen omdat zij in Monaco woont.

De beweringen zijn te horen op een audio-opname van de 53-jarige Duitse die was gelekt naar de Spaanse pers. Naar verluidt sprak prinses Corinna in 2015 met een voormalige Spaanse politieman in Londen. In de opname legde ze uit dat de advocaten van Juan Carlos haar naam op buitenlandse bezittingen plaatsten zonder haar toestemming te verkrijgen.

Ze zei ontzet te zijn omdat ze zo in verband werd gebracht met het witwassen van geld en een 'nachtmerrie' doormaakte. Volgens Corinna zijn de genoemde eigendommen niet op haar naam gezet "omdat hij veel van mij houdt, maar omdat ik in Monaco woon."

Bankrekeningen

Andere beweringen van Corinna waren dat koning Juan Carlos bankrekeningen heeft in Zwitserland onder de naam van zijn neef, Álvaro Orléans de Borbón, en dat de koning zo'n 100 miljoen euro ontving die moest worden gebruikt om commissies te betalen voor een hogesnelheidstrein naar Mekka die in aanbouw is. Álvaro Orleans de Borbón heeft de beschuldigingen ontkend en tot nu toe heeft het paleis geen commentaar gegeven op de beschuldigingen.

Prinses Corinna van Sayn-Wittgenstein is adviseur van Prins Albert II van Monaco en liet haar naam in 2012 in de Spaanse pers bekendmaken toen de koning met haar een geheime jachtreis naar Botswana ondernam, waar hij gewond raakte. De relatie is echter nooit bevestigd en in 2013 beschreef ze zichzelf alleen als een "goede vriend" van de koning.

Koning Juan Carlos trad in juni 2014 af ten gunste van zijn enige zoon Felipe, die nu op de Spaanse troon zit.