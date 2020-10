Jonge royals George, Charlotte en Louis voelen hun idool David Attenborough aan de tand: “Wat is jouw lievelingsdier? Ik hou van spinnen” Karolien Koolhof

Bron: AD 0 Royalty De Britse kroonprins William en kroonprinses Kate hebben via Instagram een video gedeeld waarop hun kinderen vragen stellen aan Sir David Attenborough. Het is een zeldzaamheid dat er bewegend beeld wordt gedeeld van George (7), Charlotte (5) en Louis (2).

De beelden zijn vorige maand opgenomen op Kensington Palace en bestaan uit vragen die de kinderen om de beurt stellen aan de Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough. Prins George bijt het spits af met de vraag: ,,Welk dier zal als eerste uitgestorven raken?” Daarop antwoordt Attenborough dat het vooral van belang is om te voorkomen dat er nog dieren uitsterven.

Charlotte is benieuwd of Attenborough net zo dol is op spinnen als zij. ,,Ik vind spinnen leuk, vindt u spinnen ook leuk?”, vraagt ze de bioloog. Die antwoordt daarop met een volmondig ja. ,,Ik ben dol op spinnen!”, aldus Attenborough.

Louis sluit af met de vraag: ,,Van welk dier houdt u?”, waarop Attenborough antwoordt dat hij apen het leukste vindt. ,,Ze zijn zo grappig. Ze kunnen zo lekker rondspringen. Maar je kunt ze helaas niet als huisdier houden.” Wat huisdieren betreft vindt Attenborough het lastig kiezen tussen een puppy en een kitten. ,,Maar ik denk toch dat ik voor een puppy ga”, besluit de bioloog de video.

Zeldzaam

Het gebeurt niet vaak dat de Britse royals bewegend beeld delen van de kinderen. De vandaag gedeelde beelden leveren dan ook massaal reacties op bij volgers op Instagram. Een week geleden deelden Kate en William al wel foto's van het boek van Sir David Attenborough aan Kensington Palace. ‘Sir David’ bezocht de royals vanwege de voorvertoning van zijn nieuwe documentaire.

Attenborough gaf een haaientand cadeau aan prins George, wat tot opschudding leidde in Malta. Attenborough vond de fossiele tand namelijk eind jaren zestig tijdens een vakantie op Malta. De Maltese minister van Cultuur Jose Herrera stelt dat het fossiel in een plaatselijk museum tentoongesteld moet worden en beloofde er alles aan te doen om de haaientand terug te krijgen.