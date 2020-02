Jessica Mulroney, beste vriendin van Meghan Markle, helpt ex-royals met heropstart van merk: ‘Sussex Global Charities’ MVO

23 februari 2020

11u52 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan (38) hebben een bondgenoot gevonden in hun strijd om onafhankelijkheid van het Britse koningshuis. Nu ze hun merknaam ‘Sussex Royal’ verloren zijn op aandringen van de Queen, schiet Jessica Mulroney te hulp.

Jessica Mulroney (40) is al jarenlang de beste vriendin van Meghan. Haar kinderen waren bruidsmeisjes op het koninklijke huwelijk. Bovendien is ze zelf een erg succesvolle ondernemer in de modewereld. Via haar eigen organisatie ‘The Shoebox Project’ - dat zich inzet voor kwetsbare vrouwen - lanceert ze nu een nieuw goed doel in naam van Meghan en Harry. De website sussexglobalcharities.com werd vorige woensdag al aangemaakt. ‘Sussex Global Charities’ is dus waarschijnlijk de nieuwe verzamelnaam voor de goede doelen van de ex-royals.

Het koppel kreeg gisteren een pak kritiek van de Britten, toen ze lieten weten dat ze het merk Sussex Royal inderdaad zouden laten vallen. In hun statement klaagden ze wél over het feit dat er geen wettelijke ban was op het woord ‘royal’. Dat statement was volgens royalty-expert Richard Fitzwilliams “compleet overbodig”. “Daaruit blijkt dat ze denken dat ze de Queen tegen mogen spreken”, klinkt het. “En er enkel voor ‘kiezen’ om dat niet te doen. Dat is lef hebben, na het opstarten van hun Megxit. In realiteit konden ze niet anders. Ik denk dat ze vooral wilden laten blijken dat ze heel, heel ongelukkig zijn met de huidige regeling.”

Nog geen dag later en de bal is alweer aan het rollen voor het paar. Dankzij Jessica zijn ze alweer een nieuwe website rijker. Met Sussex Global Charities kunnen ze alvast hun eigen initiatieven voor het goede doel blijven runnen. Wat de officiële overkoepelende naam voor ‘de hertog en hertogin van Sussex’ wordt, is nog niet bekend.

Het woord royal zal er alvast niet meer in voorkomen, gezien koningin Elizabeth het de afgelopen weken erg duidelijk maakte dat ze niet wil dat werkende leden van de familie munt slaan uit hun koninklijke status.

Bekijk ook: Harry en Meghan teleurgesteld in harde Megxit-voorwaarden