Jarige koningin Mathilde bedankt iedereen voor felicitaties TK

21 januari 2019

08u35

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Mathilde heeft via sociale media haar dank uit gesproken voor de gelukwensen die ze ontving voor haar verjaardag. Mathilde is gisteren 46 jaar geworden. De koningin vierde haar verjaardag zoals gebruikelijk in familiekring. Voor het eerst is oudste dochter prinses Elisabeth, die in Wales naar het Atlantic College gaat, er niet bij.

Mathilde gaat komende week met koning Filip naar Davos, waar ze samen drie dagen lang een volle agenda afwerken bij het Wereld Economisch Forum. Woensdag neemt het koningspaar deel aan de zogenoemde 'Belgian Power Reception', die bedoeld is om België extra onder de aandacht te brengen.

Mathilde bereidt zich tegelijkertijd voor op een VN-reis naar Mozambique, waar ze begin februari wordt verwacht om aandacht te vragen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen die de lidstaten van de VN in 2015 gezamenlijk hebben afgesproken. Koningin Mathilde richt zich daarbij onder meer op onderwijs. “We weten allemaal dat onderwijs de basis voor ontwikkeling is en we moeten daarom jongeren, de burgers van morgen, opleiden om actieve belanghebbenden te worden in de toekomst van onze planeet", onderstreepte ze vorige maand tijdens een conferentie in Brussel.

Merci pour vos vœux d'anniversaire !⁣

Bedankt voor uw verjaardagswensen!⁣

Danke für Ihre Geburtstagswünsche!⁣

Thank you for your birthday wishes!⁣

