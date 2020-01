Jarenlange woordvoerder van Britse Queen: “Harry en Meghan hebben haar kwader gemaakt dan prins Andrew” TDS

09 januari 2020

17u00

Bron: GMB/Metro UK 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hebben geen andere leden van de koninklijke familie geraadpleegd voor ze beslisten om af te treden als ‘senior’ royals. Volgens de BBC was de Queen niet op de hoogte van hun beslissing en reageert ze “teleurgesteld” op het nieuws. Volgens Dickie Arbiter, de voormalige perschef van Buckingham Palace die jarenlang het woord voerde voor de Queen, hebben Harry en Meghan in Elizabeths ogen zelfs meer kwaad berokkend dan prins Andrew.

Dat zei Arbiter in ‘Good Morning Britain’, toen hem gevraagd werd hoe de Queen zich moet gevoeld hebben toen ze het nieuws over de ‘stap terug’ vernam. “De koningin voelt zich erg in de steek gelaten en is zeer boos”, zei hij. “Waarschijnlijk is ze zelfs bozer dan na prins Andrew z’n desastreuze interview op tv.”

Het was niet verwonderlijk dat deze uitspraak de monden in de studio deed openvallen. “Maar ik denk dat echt”, ging de voormalige perschef verder. “Kijk, de affaire rond Epstein en Andrew is al jaren aan de gang. Dit is evenwel een bom die net is gevallen en om dan te suggereren dat de Queen het vuur aan de lont stak met dat portret waarop de drie troonopvolgers staan, is absolute onzin.”

Dickie kon ook niet begrijpen dat Harry en Meghan hun omgang met de Britse pers in de toekomst drastisch willen veranderen. “Eerlijk gezegd, ik denk dat ze vragen om problemen”, zei hij. “Want als je de berichtgeving probeert te beperken, met uitsluiting van het volk, dan ben je vatbaar voor speculatie en voor valse verhalen die opduiken op de sociale media. Ik denk dat dát hun grootste probleem was, en niet zozeer de reguliere media van dit land.”

(lees verder onder de foto)

Hart laten spreken

“Harry heeft zijn hart laten spreken en niet zijn hoofd”, aldus Arbiter, die niet weet hoe Harry’s wens om slechts ‘parttime’ deel te nemen aan koninklijke verplichtingen kan werken in de praktijk. Alleen al dat hij met echtgenote Meghan en zoontje Archie zijn tijd wil verdelen tussen Londen en Noord-Amerika is daarbij problematisch. “Denk alleen maar aan alle vluchten die nodig zijn, en de kritiek die ze daarvoor zullen krijgen.”

Het besluit van prins Harry kan volgens de woordvoerder ook vervelend uitdraaien voor zijn vader prins Charles en broer prins William. Het was de bedoeling dat het koningshuis na het overlijden van koningin Elizabeth (93) in een afgeslankte vorm verder zou gaan. Zeer tegen de zin overigens van Charles’ broer prins Andrew, die voor zichzelf en liefst ook voor zijn dochters Beatrice en Eugenie nog een rol zag.