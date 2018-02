Japanse prinses Mako stelt huwelijk uit: "We zijn er nog niet klaar voor" TK

06 februari 2018

15u37

Bron: ANP / CNN 0 Royalty Het huwelijk tussen prinses Mako en haar verloofde Kei Komuro, waar de Japanse bevolking reikhalzend naar uitkeek, wordt uitgesteld tot minstens 2020. De trouw stond gepland voor november, maar volgens de prinses zijn zij en haar toekomstige man er nog niet klaar voor.

Mako zou in november met de niet adellijke Kei Komuro in het huwelijksbootje treden. Het moest een grootse gebeurtenis worden, een van de laatste van keizer Akihito, die in april 2019 zal aftreden. De twee hebben nu echter hun bedenkingen bij het snelle huwelijk. Ze stellen de gebeurtenis twee jaar uit om zich beter te kunnen voorbereiden. "De beslissing om snel te trouwen was niet volwassen van ons en we hebben er spijt van", aldus het koppen in een statement. Mako liet ook nog weten dat ze 'langer en dieper wil nadenken'.

Mako is een van de vier kleinkinderen van de keizer. Ze zal volgens de koninklijke gebruiken haar adellijke titels verliezen na haar huwelijk omdat ze met iemand zonder titel trouwt.