Japanse kroonprins Akishino wil officiële update over huwelijksplannen van z’n dochter Redactie

02 december 2019

14u00

Bron: ANP 0 Royalty De Japanse kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito, heeft zijn dochter prinses Mako gevraagd om een update te geven over haar geplande huwelijk met Kei Komuro. In februari is het al twee jaar geleden dat de plannen waren uitgesteld tot 2020.

Akishino zei zaterdag tegen Japanse pers dat hij vindt dat er ‘iets’ over naar buiten moet worden gebracht. Hij sprak met de pers vanwege zijn 54ste verjaardag.

Mako kondigde in september 2017 haar verloving aan met Kei Komuro. Toen werd gezegd dat het huwelijk op 4 november 2018 plaats zou hebben. In februari 2018 werden de plannen echter uitgesteld. Daarna bleef onduidelijk of het huwelijk überhaupt nog doorgaat. Officieel werden de plannen op de lange baan geschoven omdat het paar te overhaast te werk was gegaan. Officieus omdat Kei's moeder in een financieel conflict was beland over geld dat ze van een vriend had gekregen. Zolang dat probleem niet was opgelost, kon van een huwelijk geen sprake zijn, zei Akishino.