Japanse keizerin Michiko ondergaat operatie voor borstkanker KVDS

08 september 2019

10u34

Bron: Reuters 0 Royalty De Japanse keizerin emeritus Michiko (84) heeft zondag een operatie ondergaan voor borstkanker. Dat meldt de Japanse publieke omroep NHK. De ingreep gebeurde in een ziekenhuis in Tokyo en duurde vier uur.

Tijdens de operatie werd kankerweefsel verwijderd uit de linkerborst van de keizerin. Volgens de artsen in het ziekenhuis van de universiteit van Tokyo zou de ingreep helemaal geslaagd zijn. Michiko zou sinds 6.30 uur vanmorgen Belgische tijd weer op haar kamer zijn.

Troonsafstand

Keizer emeritus Akihito (85) – die eerder dit jaar troonsafstand deed ten voordele van zijn zoon Naruhito – heeft haar voor de operatie nog bezocht en zou in de loop van de dag terugkomen.





Michiko kreeg in augustus te horen dat ze borstkanker had. De ziekte werd op tijd ontdekt en was nog in stadium 1. Zaterdag ging ze het ziekenhuis binnen en daarbij werd ze vergezeld van haar dochter Sayako. Het was van 1997 geleden dat ze nog opgenomen werd. Toen voor gordelroos, een infectie van de huid en de zenuwen.





Ook keizer emeritus Akihito heeft al gezondheidsproblemen gehad. Hij werd al behandeld voor prostaatkanker en onderging al een hartoperatie.