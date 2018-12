Jamie Oliver wilde catering verzorgen op huwelijk Harry en Meghan: “Maar ik heb nooit antwoord gekregen op mijn vraag” bvb

30 december 2018

20u00

Bron: The Sun 1 Royalty Wij zouden er geen twee keer moeten over nadenken als de Britse chef-kok Jamie Oliver ons zou aanbieden om de catering te verzorgen op ons huwelijk. Blijkbaar dachten de Britse prins Harry en de Amerikaanse Meghan Markle daar anders over. Jamie Oliver beweert dat hij aangeboden heeft om op hun koninklijk huwelijk, zelfs gratis, de catering te verzorgen. Maar zijn schriftelijke vraag zou genegeerd zijn.

Harry en Meghan trouwden op 19 mei van dit jaar. Jamie Oliver beweerde vandaag, in een aflevering van ‘Sunday Brunch’ op de Britse zender Channel 4, dat hij via een brief zijn diensten aanbood aan het paar, maar daarop kreeg hij nooit reactie. “Ik heb ze voorgesteld dat, als ze wilden, ik de beste Britse en Amerikaanse chef-koks bij elkaar zou brengen om de catering te doen. Maar ik kreeg dus geen antwoord op mijn vraag”, aldus Oliver.

De presentator Tim Lovejoy vroeg hem daarop of het misschien was omdat hij te veel geld zou vragen. “Nee, ik zou het gratis gedaan hebben!”, reageerde Oliver. De andere gasten in het programma zijn ervan overtuigd dat het “een gemiste kans was”.



Uiteindelijk werden de 600 gasten verwend door het cateringbedrijf Table Talk. Ze werden daarbij ook getrakteerd op een stukje van de enorme bruidstaart. Het gerucht gaat de ronde dat het ongeveer 80 pond (bijna 90 euro) per stuk zou hebben gekost.

