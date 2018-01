Jack verraste prinses Eugenie met aanzoek KDL

23 januari 2018

11u20

Bron: ANP

Royalty

De Britse prinses Eugenie was compleet verrast toen haar vriend Jack Brooksbank haar ten huwelijk vroeg tijdens hun vakantie in Nicaragua. Het was er wel de perfecte gelegenheid voor, zo zei de prinses in een interview met de BBC.

De 27-jarige Eugenie en de 31-jarige Jack zaten bij een meer terwijl de zon onderging toen de clubmanager zijn aanzoek deed. "Het was prachtig. Het licht was bijzonder, zoiets had ik nog nooit gezien. Ik zei nog: 'dit is een ongelooflijk moment', en toen vroeg hij me verrassend genoeg", aldus de prinses. "Ik was dolblij", vervolgt Eugenie. Ze wist naar eigen zeggen altijd al dat zij en Jack gingen trouwen maar ze had geen idee dat hij haar al zou vragen. "Het was een complete verrassing maar het was het perfecte moment." Jack vroeg Eugenie overigens ten huwelijk zonder ring. Die liet de jongste dochter van prins Andrew pas ontwerpen toen ze weer thuiskwamen.

Koningin Elizabeth en prins Philip reageerden blij toen het koppel hen informeerden over hun aanstaande bruiloft. "Oma wist het meteen. Ze is heel blij net als mijn opa", aldus Eugenie.

De bruiloft staat gepland voor het najaar in de kapel van St. George van Windsor Castle. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.