Italiaans koningshuis geeft vrouwen recht op de troon MVO

15 januari 2020

17u02

Bron: ANP 0 Royalty Het niet-regerende Italiaanse koningshuis is de 21e eeuw binnengestapt. Dat vindt althans Vittorio Emanuele, hertog van Savoia en prins van Napels. Hij is de zoon van de laatste regerende koning van Italië, de in 1946 afgezette Umberto II. De troonpretendent heeft na rijp beraad besloten de zogenoemde Salische wet af te schaffen en vrouwen gelijke rechten te geven.

Die wet bepaalt dat de troon alleen bezet kan worden door mannen. “Dat is niet meer van deze tijd”, aldus een officiële verklaring die het koningshuis woensdag openbaar heeft gemaakt en die ook is verschenen in de krant Corriere della Sera. Dat Vittorio Emanuele’s zoon en potentiële opvolger Emanuele Filiberto twee dochters heeft, had er niks mee te maken, aldus laatstgenoemde. “Ik kan altijd nog een zoon krijgen”.

De prins noemde het een anachronisme dat de gelijkheid van man en vrouw nog steeds niet bestond voor het koningshuis. De krant wierp tegen dat het ook een anachronisme was dat een in 1946 na een referendum afgeschaft koningshuis in de republiek Italië zo’n maatregel doorvoert. Maar Emanuele Filiberto heeft de hoop nooit opgegeven dat de Italianen nog eens terugkomen op hun destijds omstreden beslissing. Op de vraag of zijn oudste dochter prinses Vittoria ooit zal regeren, antwoordde hij “zeg nooit, nooit.”

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, aldus prins Vittorio Emanuele. Andere koningshuizen, met name de regerende, zijn al eerder met hun tijd meegegaan en hebben de opvolgingsregels aangepast. Daarvoor waren er vaak twee opties: eerstgeboorterecht, ongeacht geslacht, of voorrang van jongens maar wel openstelling van de troon als die er niet zijn. Nederland en België zijn een voorbeeld van dat eerste, Spanje van dat laatste. Japan en Liechtenstein horen bij de monarchieën waar vrouwen zijn uitgesloten van de troon.

De zestienjarige prinses Vittoria, Vittorio Emanuele’s oudste kleindochter en tweede in de lijn van troonopvolging, heeft haar vader bezorgd gevraagd of ze nu meer moet studeren. Op 14 maart is haar eerste publieke optreden gepland.